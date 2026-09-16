Tennis, i quarta categoria a Riccione e Brisighella

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione protagonista sui campi del Club di Villa Mussolini. Tabellone 4.3, secondo turno: Emanuele Rumori (4.5)-Carlo Alberto Brunelli (4.4) 6-2, 6-3, Gianluca Graziosi (4.5)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 7-5, 7-5, Claudio Focchi (4.6)-Filippo Sartini (4.5) 6-1, 6-2, Filippo Ricci (4.4)-Andrea Vanni (Nc) 6-2, 6-3, Alberto Ioli (4.4)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-2. Si qualifica Francesco Palmieri (4.3, n.7).
Prosegue anche il 4° categoria del Tre Colli Tennis Club Brisighella. Turno di qualificazione: Stefano Bassetti (4.3, n.1)-Christian Gasperini (4.5) 6-1, 6-1, Luca Gentilini (4.4)-Francesco Dal Borgo (4.3, n.2) 6-3, 2-6, 10-5, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.4)-Andrea Marchi (4.4) 4-4, 3-3 e ritiro, Giovanni Liverani (4.4, n.6)-Nicolò Naldi (4.5) 7-6 (3), 6-4. Tabellone finale, 1° turno: Federico Calderoni (4.5)-Cristian Barasa (4.2) 2-6, 6-3, 10-8, Gabriele Iudica (4.2)-Luca Gentilini (4.4) 6-4, 2-7, 10-7, Alessandro Costa (Nc)-Luca Dragoni (4.2) 6-1, 6-3, Raffaele Mazzoli (4.2)-Mario Nannucci (4.2) 6-2, 3-6, 11-9.