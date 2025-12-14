Tennis, i qualificati per il tabellone del memorial “Serafini”

Primi match sui campi del Tc Riccione per la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1) 4-1 e ritiro, Claudio Sanchioni (4.1)-Adriano Amadio (4.1) 4-6, 6-4, 14-12, Alessio Simoncelli (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-1, 6-0, Federico Romani (4.1)-Sandro Grossi (4.1, n.3) 6-4, 7-6, Alessandro Mucelli (4.1)-Alessandro Bernardi (4.1) 6-1, 6-1, Paolo Briolini (4.1, n.2)-Martin Gamero Mariano (4.2) 6-4, 1-6, 11-9.