Tennis, i qualificati per il tabellone del memorial “Serafini”

Tennis
  • 14 dicembre 2025
Primi match sui campi del Tc Riccione per la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1) 4-1 e ritiro, Claudio Sanchioni (4.1)-Adriano Amadio (4.1) 4-6, 6-4, 14-12, Alessio Simoncelli (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-1, 6-0, Federico Romani (4.1)-Sandro Grossi (4.1, n.3) 6-4, 7-6, Alessandro Mucelli (4.1)-Alessandro Bernardi (4.1) 6-1, 6-1, Paolo Briolini (4.1, n.2)-Martin Gamero Mariano (4.2) 6-4, 1-6, 11-9.

