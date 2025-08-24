Tennis, i qualificati al 3° turno a Viserba

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Tennis Club Viserba. Approdano al terzo turno Alessandro Pesaresi (Tc Riccione), Andrea Zanuccoli (Pol.2000 Cervia), Beniamino Savini (Tc Ippodromo Cesena) ed Enea Vinetti (Ten Sport Center). Secondo turno del tabellone finale: Alessandro Pesaresi (3.1)-Alessandro Manco (2.8) 0-6, 6-3, 10-8, Andrea Zanuccoli (2.8)-Luca Butti (2.8) 6-1, 6-2, Beniamino Savini (2.8)-Alessandro Ferrari (3.1) 6-0, 6-2, Alberto Nicolini (2.7)-Edoardo Federico Manfredi (3.1) 6-4, 6-0, Enea Vinetti (2.7)-Gianfilippo Falconi (3.2) 6-1, 6-1, Riccardo Piccolo (2.8)-Leonardo Baldoni (3.1) 6-4, 6-2,