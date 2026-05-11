Tennis, i promossi in tabellone a Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo di 3° categoria. Si qualificano per il tabellone finale Daniel Pellegrini (Asbi Imola), Loris Semprini (Misano Sporting Club), Simone Badei (Coopesaro Tennis). Turno di qualificazione: Luca Zanca (4.1, n.8)-Nicola Campana (4.3) 6-0, 6-0, Christian Nicolini (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.9) 5-0 e ritiro, Maurizio Bologna (4.1, n.11)-Giuseppe Neri (4.2) 6-2, 6-2, Daniel Pellegrini (4.1)-Gabriele Stirati (4.1, n.13) 6-0, 6-2, Loris Semprini (4.4)-Daniele Mastromattei (4.1, n.5) 6-4, 6-0, Simone Badei (4.1, n.14)-Jacopo Paladini (4.1) 2-6, 6-3, 10-5.