Tennis, i primi vincitori all’Under di Misano

Alle battute finali sui campi del Misano Sporting Club il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 femminile vittoria di Matilde Ortolani. La portacolori del Tennis Training ha battuto in finale Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione) 6-3, 6-3. Nell’Under 10 maschile è Nicolò Pazzaglini (Tc Riccione) che sale sul gradino più alto del podio dopo i successi in semifinale su Lapo Ricciardelli 6-0, 6-1 e in finale su Nicola Fabbri (Tc Riccione) 6-1, 6-3.

Nell’Under 12 femminile finale-derby del Tc Riccione tra Waleska Lusini e Sofia Sanchi. Successo di Lusini con un doppio 6-2. Nell’Under 12 maschile successo di Tommaso Cavassi. Il portacolori del Ten Sport Center ha battuto in semifinale Filippo Dascalu 6-3, 6-1 e in finale Riccardo Cricca portacolori del Ct Massa 6-4, 6-2.

Nell’Under 14 maschile finale oggi alle 16 per Cesare Biondi (Ct Massa Lombarda) e Lorenzo Cordella (Ct Fano). Semifinali: Cesare Biondi (n.2)-Samuel Contardi 6-3, 6-1, Lorenzo Cordella (n.1)-Lorenzo Kapros 6-0, 1-0 e ritiro. Nell’Under 14 femminile finale (oggi alle 20.30) tra altre due giocatrici del Tc Riccione, Virginia Arduini e Anna Parmeggiani che in semifinale ha superato Maria Vittoria Marinelli 4-6, 6-0, 10-5.