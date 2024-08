Tennis, i primi semifinalisti al torneo di Rimini

E’ in pieno svolgimento il torneo Veterani Over 45, 55, 65 e Ladies 40 al Ct Rimini. Over 45 maschile quarti: Andrea Travaglini (3.1, n.1)-Andrea Caniato (3.5) 3-1 e ritiro, Andrea Lepri (3.1, n.4)-Stefano Torrisi (3.2) 7-6, 6-2, Filippo Maestri (3.1, n.3)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-4, 6-3. Semifinali anche per Micael Montinari (3.4). Over 55 quarti: Pietro Montemaggi (3.2, n.1)-Giuseppe Leoncini (3.4) 6-2, 6-2, Leonardo Bertozzi (3.3, n.3)-Bernardino Albertazzi (3.4) 6-4, 6-3, Riccardo Falcone (3.3, n.2)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-2, 7-6, Andrea Briolini (3.3)-Ivan Gardini (3.3, n.4) 6-2, 0-6, 10-7. Over 65 quarti: Claudio Fogli (4.2)-Pier Paolo Guardigli (4.4) 6-1, 6-2, Alessandro Mattesini (4.2)-Marco Barboni (4.4) 4-6, 6-4, 10-5. Ladies 40, quarti: Alessandra Turrini Merli (3.5)-Donatella Piccinini (4.2) 6-4, 6-0.