Tennis, i primi risultati dell’Under 12-14 al Ct Conselice e del Terza al Paradiso Cesenatico

CONSELICE. Primi match nel torneo nazionale Under 12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Conselice, tappa di categoria B del circuito regionale. Sono 73 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 maschile (24 al via) n.1 Nicolò Maldini, n.2 Elia Naldi, n.3 Riccardo Piraccini, n.4 Giacomo Taliani.

1° turno: Riccardo Cricca-Ugo Sabatucci 6-3, 6-2, Gabriele De Vita-Cristian Setti 6-2, 6-1, Giulio Castellari-Gregorio Castiglione 6-0, 6-0, Federico Montuschi-Matteo Stanghellini 6-0, 6-1, Diego Casadei-Alessandro Gallerani 6-4, 3-6, 10-7, Mattia Bersani-Gianandrea Costa Festa 5-7, 6-0, 10-5, Matteo Bocedi-Lorenzo Nannoni 7-6, 6-4, Marco Bonora-Nicolò Alberghini 6-1, 6-0.

Nella corrispondente categoria femminile si parte con la sezione Nc e poi quella finale con Milica Milakovic n.1. L’Under 14 maschile, con 27 iscritti, è la competizione più partecipata. Si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone finale con queste teste di serie, nell’ordine Cesare Biondi, Frederick Cortesi, Andrea Picariello e Manuel Montefiori. Nell’Under 14 femminile (17 iscritte) n.1 Andra Eliza Deaconu, n.2 Diamante Campana, n.3 Noemi Lusa, n.4 Gloria Nucci, n.5 Flora Zanzi.

Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Federico Raimondi.

CESENATICO. Primi match nel nuovo torneo nazionale di 3° del Circolo Paradiso di Cesenatico, anche in questo caso si tratta di un maschile ed un femminile. Nel maschile sono 100 gli iscritti, si parte con la sezione Nc, a seguire il tabellone di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Roberto Casadei, Cristiano Pinna, Raffaele Mitri, Davide Ceccarelli, Filippo Foschi e Luca Continelli. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine ai 3.1 Enea Vinetti, Andrea Zanuccoli, Andrea Valli, Mattia Benedetti, Beniamino Savini, Riccardo Pretolani ed ai 3.2 Felix Legnani e Pietro Rinaldini.

Subito in bella evidenza Edoardo Maltoni (Tc Ippodromo), Alessandro Cortesi (Ct Cesena), Francesco Gasperini (Ct Cesenatico) e Lorenzio Castrucci (Tozzona Tennis Park Imola).

1° turno Nc: Francesco Gasperini-Elia Rossi 6-2, 6-1, Lorenzo Castrucci-Iacopo Marconi 6-4, 6-2, Edoardo Maltoni-Nicholas Simone 6-2, 6-3, Alessandro Cortesi-Mattia Linari 6-2, 6-3, Maurizio Bassini-Julian Matteoni 6-3, 6-1, Mattia Graffiedi-Filippo Nanni 6-0, 6-0. Lorenzo Violante-Gianpietro Domeniconi 6-2, 6-2, Thomas Zagnoli-Cristiano Fabbri 6-0, 6-1.

Nel femminile le iscritte sono 22, si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie alle 4.2 Monica Sincini e Donatella Piccinini, a seguire il tabellone di 3° con queste teste di serie, nell’ordine le 3.2 Valentina Giulianini, Maria Bianca Bovara, Matilde Morri e la 3.3 Carolina Bondi. 1° turno: Caterina Sugamiele (Nc)-Elena Mosca Gruppioni (Nc) 4-6, 6-3, 10-5.

Il giudice di gara è Marco Fucci.