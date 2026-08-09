Tennis, i primi risultati dell’Under 10-12 al Queen’s e dell’Under 14-16 al Ct Cesenatico

CATTOLICA. Primi match a Cattolica nel torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto. Nel complesso sono 57 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di questi 22 a livello di Under 10. Nella sessione di sabato acuti di Riccardo Monti, Anna Padalino, Giovanna Gaudenzi, Cesare Fiorellini, Edoardo Giommi e Simone Berdicchia.
Under 10 maschile, turno di qualificazione: Riccardo Monti-Luca Giovanelli 7-5, 6-4.
Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) guida le fila Mia Petrini davanti ad Amelia Valentini. 1° turno: Anna Padalino-Matilde Montagna 6-2, 6-2, Giovanna Gaudenzi-Aurora Gianni 3-6, 6-4, 10-6.
nell’Under 12 maschile (33 iscritti) si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Michele Catalano, Tommaso Scungio, Rodrigo Coppa ed Andrea Magnoni. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine a Pietro Allegra, Giacomo Barbieri, Denny Bentini e Leonardo Castori.
Tabellone Nc, turno di qualificazione: Cesare Fiorellini-Tiago Neri Cannito 6-4, 7-5, Edoardo Giommi-Davide Pinto 7-5, 7-5. Tabellone finale, 2° turno: Simone Berdicchia-Enrico Cavaliere 6-1, 6-1.
La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.
CESENATICO. E’ partito il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto. Sono 92 i giocatori iscritti nel complesso.
Nell’Under 14 maschile (43 iscritti) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Diego Barchi, Luca Bertozzi, Riccardo Paglionico, Diego Casadei e Marco Pirini, nel tabellone finale n.1 Mattia Vincenzi, n.2 Tommaso Pilati, n.3 Tommaso Monti, n.4 Benjamin Rossi, n.5 Mattia Bruni, n.6 Filippo Giovanelli.
Primo tabellone, 2° turno: Tancredi Battistini-Leonardo Zamagni 6-2, 6-4, Filippo Lombardini-Alessandro Farneti 7-6 (3), 6-4. 3° turno: Julian Macini-Federico Ballerini 6-4 e ritiro, Filippo Trioschi-Gianluca Collico 6-4, 3-6, 10-5, Gabriele Battistini-Riccardo Tarricone 6-1, 6-1.
Nel femminile (15 al via) n.1 Alice Balducci, n.2 Alessia Barducci. 1° turno: Emma Bindi-Bianca Fiori 6-4, 6-1. 2° turno: Emma Guerrini-Fiorella Dreier 6-2, 6-3.
Passiamo all’Under 16. Nel maschile si parte dal primo tabellone con teste di serie assegnate nell’ordine ad Andrea Fabbri e Diego Lembo, nel tabellone finale n.1 Matteo Rosti, n.2 Matteo Barberio, n.3 Luca Battistini, n.4 Alessandro Casanova, n.5 Nicolas Conti, n.6 Nicolas Diazzi, n.7 Lorenzo Neri, n.8 Giovanni Neri. 1° turno: Pietro Bruci-Matteo Grossi 6-2, 3-6, 10-4, Federico Negroni-Simone Cantagalli 7-5, 6-3.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.