Tennis, i primi risultati dell’Open “Golfetta del Centenario” al Ct Rimini e dell’Open femminile del Tc Viserba

RIMINI. Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, una classica del calendario nazionale. Si tratta del trofeo “Golfetta Open del Centenario”, il torneo dotato di 3000 euro di montepremi che festeggia ad alto livello i 100 anni del Circolo Tennis Rimini. La rassegna terrà banco fino al 17 agosto, giorno in cui è prevista la finale. Sono 73 i giocatori al via, si parte con la sezione di 3° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: i 3.1 Edoardo Federico Manfredi, Filippo Fracassi, Leonardo Baldoni, Alessandro Ferrari, Alessandro Pesaresi, Michele Astolfi, Pietro Rinaldini, Jacopo Liverani, Massimiliano Zamagni, Enea Carlotti ed il 3.2 Alberto Maria Mami. I big del tabellone finale sono nell’ordine il 2.2 Noah Perfetti ed i 2.3 Nicolas Mateo Martinez, Nicola Filippi, Alberto Morolli, Alessandro Sartori, Edoardo Betti, Andrea Militi Ribaldi ed il 2.4 Jacopo Landini.

Sezione di 3° categoria, 2° turno: Andrea Briolini (3.3)-Giovanni Neri (3.3) 6-1, 6-3, Massimiliano Agnello (3.3)-Marco Faoro (3.3) 6-3, 7-5, Giammarco Vidali (3.3)-Leonardo Bertozzi (3.3) 6-4, 6-0, Luca Lorenzi (3.3)-Lorenzo Marchioni (3.2) 6-3 e ritiro, Giovanni Pecorari (3.2)-Tommaso Zanzini (3.3) 6-4, 6-3, Francesco Pazzaglini (3.3)-Frederick Cortesi (3.2) 7-6, 7-5, Leonardo Bartoletti (3.2)-Pietro Montemaggi (3.2) 6-2, 6-1, Iangrabriel Ferrara (3.2)-Mattia Sartoni (3.2) 7-6, 6-2, Alberto Maria Mami (3.2, n.11)-Gregorio Russo (3.2) 6-1, 6-0, Maxim Sergeevich Uslamin (3.2)-Lorenzo Neri (3.2) 6-1, 7-5.

Avanza anche Filippo Conti (3.3).

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Ahmed Rabie

VISERBA. Primi match nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba. Entra nel vivo dunque la stagione tecnica ed organizzativa del Club riminese che culminerà, dall’8 al 14 settembre, con il torneo Itf Women’s Tour dotato di 15.000 dollari di montepremi. Il torneo Open partito sabato Nactè dotato di 1000 euro di montepremi e terrà banco fino al 22 agosto. Sono 27 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine la 4.2 Letizia Giovagnoli e la 4.3 Marianna Meroni, poi il tabellone di 3° con teste di serie assegnate nell’ordine alla 3.1 Clara Marzocchi ed alla 3.2 Diamante Campana, poi il tabellone finale che vede tra le big la 2.4 Aurora Corvi, la 2.5 Mia Chiantella e le 2.6 Greta Vagnini e Camilla Fabbri. Tra le giocatrici di casa da seguire con interesse anche Maria Bianca Bovara (2.7).

Nel tabellone di 4° avanza Nancy Karen Cooklin, portacolori del Ct Cicconetti.

2° turno: Nancy Karen Cooklin (Nc)-Linda Serafini (Nc) 6-0, 6-1. Si torna in campo domani alle 17 con due match in contemporanea.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.