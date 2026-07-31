Tennis, i primi risultati dell’Open “Buon Pastore” del Ct Bagnacavallo

BAGNACAVALLO. Primi match per un torneo di notevole livello sui campi del Circolo Tennis Bagnacavallo. Si tratta della 13esima edizione del torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Buon Pastore”, Memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8.500 euro di montepremi.

Il montepremi complessivo è di 8.500 euro, al momento sono 70 gli iscritti, ma va detto che per i giocatori con classifica da 2.7 fino alla 1° categoria c’è tempo per dare l’adesione fino venerdì alle 18. Intanto il cast del tabellone principale si è arricchito ulteriormente. Finora il ruolo di favorito spetta al 2.1 Daniel Bagnolini, seguito dai 2.2 Noah Perfetti, Marcello Serafini, Enrico Baldisserri e Luca Parenti e dai 2.3 Edoardo Betti, Lorenzo Beraldo, Nicola Ravaioli ed Andrea Gola. Si parte con il tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Gianfilippo Falconi, Elia Lazzeri, Marco Nanni, Lorenzo Ravaglia, Mattia Sartoni, Gregorio Russo, Riccardo Cicinelli e Noè Baldini. Risultati 2° turno: Marco Morandi (3.4)-Federico Regazzoni (3.5) 6-2, 6-4, Stavros Papageorgiou (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-2, 6-3, Leonardo Venturi (3.3)-Riccardo Banzola (3.3) 7-5, 6-1, Ennio Rombi (3.4)-Edoardo Baccini (3.5) 6-2, 6-2, Matteo Rossi (3.4)-Vasilii Volokhovskii (3.4) 6-3, 6-2, Andrea Lombardini (3.5)-Stefano Monti (3.4) 0-6, 6-1, 10-4, Edoardo Vincenzi (3.3)-Luca Filippi (3.5) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ennio Dragoni.