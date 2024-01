Tennis, i primi risultati dell’Emilia Romagna Tour al Forum Forlì

FORLI’. Primi match sui campi del Forum Tennis Forlì in uno dei tornei giovanili più importanti della stagione nel calendario regionale e nazionale. Si tratta di una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” riservata alle categorie Under 10-12-14-16, maschili e femminili. Il dato delle iscrizioni è di per se eloquente, sono ben 318 i giocatori al via in questa che sta diventando una classica. Nell’Under 10 sono 43 gli iscritti nei due tabelloni. Under 10 maschile, 1° turno: Mattia Sena-Manuel Vacca 6-0, 6-2.

Under 12 maschile, turno di qualificazione: Alessandro Teodorani-Lorenzo Nannoni 6-1, 6-2, Gabriele De Vita-Gianluca Mezzapesa Valdinoci 6-1, 6-0, Diego Gentile-Alessandro Marcolini 6-1, 6-1, Tommaso Pilati-Alberto Marciano 6-0, 6-0, Samuele Golinelli-Matteo Campana 6-3, 6-2, Edoardo Catalano-Tommaso Monti 6-3, 7-6 (2), Alessandro Bonetti-Riccardo Clarici 6-3, 6-4.

Under 12 femminile, 1° turno: Mia Zanzi-Nina Spada 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Alice Balducci-Giorgia Gentilini 6-0, 6-0, Anna Foschini-Elisabetta Pastore 6-1, 6-4, Petra Salvi-Nema Dione 6-0, 6-1, Waleska Lusini-Carolina Franchini 6-3, 6-0.

Under 14 maschile, Turno di qualificazione: Filippo Mezzetti-Michele Valpiani 6-1, 6-1. 1° turno del secondo tabellone: Nicola Cicognani-Leone Franchi 6-4, 6-1, Pietro Reggiani-Giuseppe Coromano 6-2, 1-6, 10-5. 2° turno: Alessandro Barbieri-Leonardo Timpano 6-2, 6-0.

Under 14 femminile, 1° turno: Anna Lisa Armenise-Martina Aika Casamenti 6-0, 6-3.

Nell’Under 16 femminile n.1 Vittoria Muratori, n.2 Maria Luce Ossani, n.3 Sofia Baldani, n.4 Viola Amati. Anche qui il primo tabellone è per le Nc, mentre nel secondo tabellone le teste di serie sono andate nell’ordine ad Aurora De Vincenzo, Emma Molinari e Giulia Nobili. Nel terzo tabellone teste di serie per Aurora Baldassarri, Gloria Gorzanelli e Laura Alvarado Libra.

Nell’Under 16 maschile 1° turno: Sebastiano Demaria-Mattia Colacone 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Sebastiano Demaria-Julian Matteoni 3-6, 6-2, 10-8. 1° turno secondo tabellone: Gianpietro Domeniconi-Filippo Dellarosa 6-2, 6-4, Riccardo Calabrò-Matteo Milanesi 6-3, 4-6, 10-4. 2° turno: Lorenzo Pucci-Luca Roncagli 6-3, 6-2, Mattia Sirilli-Thomas Guidi Zoffoli 6-0, 6-1, Elia Boni-Gianfilippo De Palma 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Walter Naldoni.