Tennis, i primi risultati del “Circolino Open by Galvanina” e del trofeo “Massari”

RIMINI. E’ partito sui campi del Circolo Tennis Rimini il torneo nazionale “Circolino Open by Galvanina” dotato di ben 8000 euro di montepremi. Avanzano Gabriele Sgroi (Ct Cesena), Filippo Di Perna (Ct Cacciari), Jamal Urgese (Forum Forlì) e Mattia Muraccini (Valmarecchia Sporting Club).

Tabellone finale, 1° turno: Luca Grandi (2.8)-Massimiliano Zamagni (2.8) 3-6, 6-4, 11-9.

2° turno: Gabriele Sgroi (2.7)-Alessandro Naso (3.1) 6-1, 6-2, Antonio Ferraro (2.7)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-3, 6-1,

3° turno: Filippo Iotti (2.7)-Mattia Bandini (2.6) 2-6, 6-4, 10-8, Alessandro Pecce (2.7)-Francesco Fornara (2.6) 6-4, 6-3, Filippo Di Perna (2.8)-Davide Nardò (2.6) 2-6, 7-5, 10-4, Davide Brunetti (2.7)-Leonardo Pepe (2.6) 7-6, 6-1, Jamal Urgese (2.6)-Mattia Benedetti (2.6) 6-3, 1-0 e ritiro, Mattia Muraccini (2.7)-Giovanni Curti (2.6) 6-2, 6-0, Matvii Lemishko (2.8)-Gianmarco Triggiano (2.6) 7-5, 4-0 e ritiro.

CONSELICE. Primi match nel torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis e Padel di Conselice, il trofeo “Agruiturismo Massari” che terrà banco fino al 16 giugno. Avanzano nel maschile Alan Adiel Bardi, Luca De Giovanni e Filippo Conti.

Maschile, 2° turno sezione di 3°: Enrico Barbini (3.3)-Tommaso Pilati (3.3) 6-1, 6-4. 3° turno: Filippo Conti (3.2)-Mario Borghi (3.4) 6-1, 6-0, Alessandro Valentini (3.3)-Umberto Balestri (3.3) 6-3, 6-0. 4° turno: Ian Catallo (3.2)-Luca Fossanova (3.3) 7-6, 6-3, Luca De Giovanni (3.2)-Elia Lazzeri (3.1) 7-5, 2-6, 10-4, Alan Adiel Bardi (3.2)-Leonardo Pieracci (3.3) 6-1, 7-5.

Nel femminile guida le fila la 2.7 Maria Fornari davanti alla 3.1 Patricia Brezoi Moldovan. 2° turno: Alessandra Boccasecca (3.4)-Lucia Bassi (4.1) 6-4, 3-6, 10-6-

Il giudice di gara è Andrea Bassi, direttore di gara Fabio Felicetti.