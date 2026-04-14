Tennis, i primi risultati al Seconda del Ct Conselice

CONSELICE. E’ partito il torneo nazionale di 2° categoria del Circolo Tennis Conselice, maschile e femminile. Il torneo diretto dal giudice di gara Erik Silloni (direttore di gara Fabio Felicetti) terrà banco fino al 25 aprile. Sono 48 i giocatori al via nel maschile e 24 nel femminile. Nel maschile il giocatore con miglior classifica è il 2.7 Pietro Fiori, a seguire i 2.8 Riccardo Verucchi, Giorgio Ruggeri ed Alessandro Granato. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Andrea Mascarini, Francesco Gallo, Massimiliano Freda ed Andrea Piccone. Nel main-draw teste di serie nell’ordine al 2.7 Pietro Fiori ed ai 2.8 Alessandro Granato, Giorgio Ruggeri e Riccardo Verucchi.

Tabellone Nc, 1° turno: Mattia Gaddoni-Samuele Rocca 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Marco Fenati-Francesco Mei 6-1, 6-1, Leonardo Ancarani-Ivan Collinelli 6-1, 7-5.

Nel femminile (24 al via) le big sono le 2.7 Alice Stella, Emanuela D’Alba e le 2.8 Matilde Fini, Carlotta Venera, Angie Bentini e Matilde Morri. Si parte con la sezione di 4° con le teste di serie nell’ordine alle 4.1 Lucia Bassi e Chiara Massari, mentre nel main-draw le big sono nell’ordine la 2.7 Alice Stella e le 2.8 Matilde Morri ed Angie Bentini.