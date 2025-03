Tennis, i primi qualificati per i quarti al Carpena

Sui campi del Villa Carpena macina risultati il torneo di pre-qualificazione di 4° categoria per il Master finale che si svolgerà al Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Quarti di finale per Andrea Stoppa e Matteo Barbieri del Villa Carpena, Nicola Vacca e Giacomo Romagnoli (Forum Forlì) e Andrea Pacchioni (Ct Cesena). Tabellone finale, ottavi: Nicola Vacca (4.1, n.16)-Matteo Rossi (4.1, n.1) 6-2, 7-5, Matteo Barbieri (4.3)-Enrico Rossi (4.1, n.9) 6-4, 6-2, Giacomo Romagnoli (4.2)-Filippo Fabbri (4.3) 6-3, 2-1 e ritiro, Andrea Stoppa (4.1, n.2)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-2, 6-1.

Nel singolare femminile quarti di finale per Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) che ha battuto Vittoria Montalti6-0, 6-0. Doppio maschile, secondo turno: Giacomo e Fabrizio Romagnoli (n.5) b. Franchi-Fiumana 6-2, 6-0, Rossi-Baraghini (n.1) b. Federico e Dario Camporesi 7-6, 3-6, 11-9, Gentile-Prugnoli b. Costanzo-Allegra (n.6) 6-1, 6-1, Terranova-Tavani (n.3) b. Fiumana-Morigi 6-0, 6-1, Casadei-Barbieri (n.8) b. Capelli-Albicini 6-3, 6-2, Zattini-Vacca (n.4) b. Fabbri-Lani 4-6, 6-2, 12-10. Quarti: Gentile-Prugnoli b. Terranova-Tavani (n.3) 4-6, 7-6, 10-7. Semifinali anche per Gaddo e Redo Camporesi (n.7).