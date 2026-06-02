Tennis, i primi qualificati ai quarti al Paradiso

Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile conquistano i quarti Alessandro Monti, Tommaso Zanzini, Pietro Corbelli, Francesco Mazzotti e Alessandro Casanova. Ottavi: Alessandro Monti (3.3)-Luca Franceschini (3.4) 6-1, 6-2, Tommaso Zanzini (3.2, n.4)-Davide Coffari (3.4) 6-3, 3-6, 10-6, Pietro Corbelli (4.1)-Luca Ruggeri (3.2, n.5) 6-3, 6-0, Francesco Mazzotti (3.3)-Jacopo Andruccioli (3.2, n.6) 7-6 (5), 6-3, Alessandro Casanova (3.2, n.2)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 6-4.
Nel femminile quarti per Giulia D’Altri e Margaret Tonelli. Ottavi: Martina Orsini (3.3)-Lucia Barbieri (4.1) 5-7, 6-2, 10-2, Ginevra Baldazzi (3.2)-Paola Mordini (3.4) 7-5, 6-2, Giulia D’Altri (3.2)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-4, 4-6, 11-9, Margaret Tonelli (3.5)-Daniela Morigi (3.3) 6-0, 7-5.