Tennis, i primi qualificati ai quarti a Conselice

Avanza il torneo di 2° categoria del Ct Conselice, maschile e femminile. Nel maschile quarti per Federico Costanzi, Matteo Culcasi, Lorenzo Marchioni e Manuel Vincitorio. Ottavi: Federico Costanzi (3.1)-Filippo Conti (3.2) 1-6, 6-4, 10-3, Matteo Culcasi (3.1)-Gabriele Badaloni (3.2) 6-3, 6-7, 10-5, Lorenzo Marchioni (3.1)-Andrea Severi (3.2) 3-6, 6-4, 10-5, Manuel Vincitorio (3.3)-Gregorio Russo (3.1) 3-6, 6-2, 10-6.
Nel femminile quarti per Carlotta Venera, Gioia Bassi e Nicole Galassi. Ottavi: Carlotta Venera (2.8)-Alice Soprani (3.1) 3-6, 6-4, 10-6, Gioia Bassi (3.1)-Matilde Fini (2.8) 7-6, 6-7, 10-4, Nicole Galassi (3.2)-Ludovica Belluzzi (3.1) 6-1, 6-2.