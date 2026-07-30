Tennis, i primi finalisti al Casalboni

In pieno svolgimento sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il Trofeo del Governatore, il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile il primo a raggiungere la finale è stato Francesco Di Lena (Ct Rimini) che ha battuto Martin Pennacchini 6-0, 6-3.

Nell’Under 12 maschile in finale Andrea Magnoni (Tc Riccione) che si è imposto su Alessio Pinto (n.2) 7-6, 6-3.

Nell’Under 12 femminile in finale la n.1 del seeding, Asia Montanari (Ct Casalboni).

Nell’Under 14 maschile quarti per Giacomo Balzani, Luca Magnoni, Alessandro Marcolini e Luca Bertozzi. Ottavi: Giacomo Balzani-Diego Barchi 6-1, 6-1, Luca Magnoni-Alex Podestà 6-2, 7-6, Alessandro Marcolini-Lorenzo Saccani 6-2, 6-7, 10-5, Luca Bertozzi-Elia Samorè 6-1, 6-1.

Nel femminile semifinali per Eleonora Morosini e Bianca Amadei che hanno battuto rispettivamente Stella Della Bartola 6-2, 6-3 e Sol Francini 7-5, 6-4.