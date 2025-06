Tennis, i primi finalisti a Forlimpopoli

E’ al rush finale sui campi del Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli la seconda edizione del torneo Under 10-12, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti tabellone finale: Fabio Medri-Giulio Ricci 6-2, 2-6, 11-9, Matteo Silvani-Mattia Zammarchi 6-2, 6-2. Semifinali: Manuel Vacca-Edoardo Garoia 6-3, 5-7, 10-3. Under 12 femminile quarti: Alice Nanni-Eleonora Gridella 6-2, 6-3, Nicole Colonna-Antonia Sabrina Puscas 6-3, 3-6, 10-4, Sophia Zoumbare (n.2)-Carlotta Cova 6-3, 6-1. Under 12 maschile, quarti: Matteo Campana (n.1)-Noah Prati 6-2, 6-0, Elia Samorè-Diego Barchi 7-6, 6-1. Il primo finalista è Patrick Balc (n.2), portacolori del Ten Sport Center.