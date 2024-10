Tennis, i portacolori del Tc Viserba brillano a Caserta

Dominio dei giocatori del Tc Viserba nel torneo di pre-qualificazione Bnl di Caserta. Conquistano i quarti in singolare Alberto Bronzetti (2.2) e Manuel Mazza (2.1), i due sono in semifinale anche in doppio, nel femminile quarti in singolare e semifinale in doppio per Marta Lombardini. Ottavi: Alberto Bronzetti (2.2, n.9)-Francesco Rastelli (2.4) 6-4, 6-1, Edoardo Zanada (2.2, n.14)-Nicola Filippi (2.4) 6-0, 6-4, Alessio De Michelis (2.3)-Enrico Baldisserri (2.4) 6-2, 1-6, 7-6, (5), Manuel Mazza (2.1, n.2)-Luca Potenza (2.2, n.15) 6-2, 6-1. Doppio, quarti: Baldisserri-Rastelli b. Zannoni-Filippi 6-3, 6-2, Mazza-Bronzetti (n.2) b. Esposito-Caparco 7-6 (5), 5-7, 12-10.

Nel femminile brilla la 2.4 Marta Lombardini (Tc Viserba) che è nei quarti grazie al successo sulla pari classificata Costanza Traversi per 6-2, 6-2 e negli ottavi sulla 2.4 Ylenia Zocco per 6-7 (6), 6-2, 6-2. Nel doppio la coppia Lombardini-De Matteo (n.4) è in semifinale.