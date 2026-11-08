Tennis, i giovani romagnoli al Master Junior Next Gen e allo Junior Master “Road to Bologna”

Anche quest’anno dal 14 al 22 novembre a Torino, in contemporanea con le Nitto ATP Finals, si svolgerà il Master del circuito giovanile Junior Next Gen 2026. Per quanto riguarda i romagnoli in campo Mattia Amadori, Leonardo Oligeri e Thomas Mancini nell’Under 10 maschile, Davide Bonazza nell’Under 12 maschile, Matteo Rosti e Diego Gentile nell’Under 14, Micol Foggia nell’Under 10 femminile, Cecilia Rondinelli e Beatrice Benvenuti nell’Under 12, Rachele Franchini e Diamante Campana nell’Under 14.

Con la conclusione degli ultimi incontri della terza tappa, si conoscono i nomi dei giovani tennisti che hanno conquistato un posto al Master finale della quinta edizione del Junior Master “Road to Bologna”. La fase finale si svolgerà dal 22 al 29 novembre, questi i romagnoli al via. Nell’Under 9 maschile Nicolò Eviani. Under 9 femminile: Beatrice Parmeggiani e Giada Sanchi. Under 11 maschile: Mattia Sena. Under 11 femminile: Beatrice Benvenuti.