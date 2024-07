Tennis, i fratelli Filippi in finale al Ct Ippodromo

Una finale tra due fratelli, Nicola contro Tommaso Filippi, entrambi portacolori del Forum Tennis Forlì, sarà l’atto conclusivo del torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Ippodromo Cesena dotato di 1000 euro di montepremi. Il match-clou è in programma oggi alle 20. In semifinale Nicola Filippi (2.5), testa di serie n.1, ha battuto 6-3, 6-2 Samuel Zannoni (2.6, n.4), mentre suo fratello Tommaso (2.7) ha superato per 3-6, 6-1, 3-0 e ritiro il 2.6 Riccardo Ercolani (Tennis Villa Carpena).

Quarti: Riccardo Ercolani (2.6, n.2)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-0, 6-4, Tommaso Filippi (2.7)-Jamal Urgese (2.6, n.3) 6-3, 6-2, Samuel Zannoni (2.6, n.4)-Simone Piraccini (2.8) 6-3, 6-1, Nicola Filippi (2.5, n.1)-Rafael Capacci (2.8) 6-2, 6-2.

Nella sezione di 3° finale per Alessandro Naso (3.3) ed il 3.1 Gabriele Sgroi (n.2) che in semifinale ha battuto 6-0, 6-0 il 3.1 Beniamino Savini.

Nella sezione di 4°, quarti: Mirco Boschi (4.2)-Luca Selighini (4.2) 6-7, 6-1, 10-3, Andrea Rinaldi (4.1)-Alessandro Federico Marcon (4.3) 6-2, 6-4. Semifinali: Francesco Vicini (4.1, n.1)-Mirco Boschi (4.2) 6-2, 6.2, Andrea Rinaldi (4.1)-Stefano Cenni (4.1, n.2) 7-5, 4-2 e ritiro.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.