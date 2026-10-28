Tennis, i club romagnoli avanti al trofeo “Getti”

Conclusa la prima fase del trofeo regionale “Dante Getti”, il campionato a squadre per Veterani. Partiamo dal tabellone Over 45. Il 4° girone promuove alla seconda fase a tabellone a eliminazione diretta Ct Cerri e Tc Viserba. Nella 3° giornata Ct Cerri-Forum Forlì 2-1: Francesco Mandelli-Fabrizio Mariani 6-1, 6-1, Giuseppe Leoncini-Juri Gabellini 6-1, 6-2, Mandelli-Ricci b. Perpignani-Maccaferri 6-3, 6-4. Sabato (dalle 14.30) scatta il tabellone finale con Ct Cerri-Cus Bologna e Tc Viserba-Tennis Decima.
Si gioca la seconda fase anche nel tabellone Over 55. Nel 1° girone si qualificano Polisportiva 2000 Cervia e Tc Faenza. Nella 3° giornata della prima fase Polisportiva 2000 Cervia-Tc Faenza 3-0: Davide Coffari-Tiziano Minardi 6-2, 6-3, Mattia Foschi-Andrea Cavassi 6-2, 6-3, Foschi-Tappi b. Donati-Lambertucci 6-4, 6-3. Nell’altro match Ct Cesena-Ct Castenaso B 1-2. Classifica: Polisportiva 2000 Cervia 9, Tc Faenza 6, Ct Castenaso B 3, Ct Cesena 0. Sabato (dalle 14.30) la prima giornata del tabellone finale: Tc Faenza-Ct Reggio Emilia, già nei quarti la Polisportiva 2000 Cervia.