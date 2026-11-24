BOLOGNA. In pieno svolgimento in alcuni Circoli bolognesi il Junior Master del Circuito “Road to Bologna” che si svolge in contemporanea alle finali di Coppa Davis. In campo i migliori Under 9-11-13 della Penisola, qualificati dopo i tornei preliminari. Nell’Under 9 femminile subito a segno Beatrice Parmeggiani (Tc Riccione). 2° turno: Beatrice Parmeggiani-Gabriella Giannoccaro 6-3, 4-6, 10-6, Francesca Bono-Giada Sanchi 4-6, 6-3, 10-5. Nell’Under 9 maschile in campo Nicolò Eviani (Tennix Training Center). Nell’Under 11 maschile il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti) è il n.2 del seeding ed all’esordio ha sconfitto 6-1, 6-4 Gabriele Marrocu, nell’Under 11 femminile la n.1 è Beatrice Benvenuti (Tc Riccione) che nel 2° turno ha battuto Ana Velkavrh per 6-1, 6-1.

RIMINI. Tutte fuori le squadre romagnole dopo il 1° turno del tabellone finale del Torneo della Solidarietà, il trofeo “Michela Poggi”. Così nel 1° turno del tabellone finale ad eliminazione diretta: Ct Cerri Cattolica-Ct Castenaso 0-3, Tennis Villa Carpena-Cere 0-3, Polisportiva Pontelungo Bologna-Polisportiva Tennis Vallesavio 2-1.