Tennis: i baby romagnoli al Super Next Gen di Vicenza e allo Junior Next Gen di Merano, avanza il trofeo “M2” Veterani al Forum

VICENZA. Al Tennis Comunali di Vicenza va in scena la seconda tappa del circuito nazionale Super Next Gen Under 18. Nel maschile il cattolichino Pietro Tombari è il n.16 del seeding nelle qualificazioni, nel main-draw il n.1 è il verucchiese Edoardo Pagnoni, Enea Vinetti è il n.4, in tabellone anche Marco Giovagnoli e Christian Ottaviani. Nel femminile Alessia Liverani ha battuto Adele Zordan nel tabellone di 3° per 6-3, 6-0, prima di cedere per 6-1, 1-6, 10-7 a Ludovica Spano, parte dal main-draw Emma Lanzoni.

MERANO. Va in scena sui campi del Tennis Club Merano la seconda tappa stagiona del Circuito Junior Next Gen, tappa di macroarea Nord-Est.

Nell’Under 10 femminile in campo Giulia Paladini, nel doppio la coppia Foggia-Arginelli. Nell’Under 10 maschile partono dal tabellone finale Thomas Mancini, Federico Campana, Pietro Morganti e Leonardo Oligeri. Nel doppio Mancini-Nocco, Campana-Morganti ed Oligeri-Cornia.

Nell’Under 12 femminile iscritte Emma Mattone, Stefania Medeea Samoila, Beatrice Benvenuti, Beatrice Mazzotti ed Amelia Valentini nel primo tabellone, nel tabellone finale Lucia Tarlazzi, Cecilia Rondinelli (n.4), Sofia Sanchi e Rachele Gusella. Nel doppio Dallari-Tarlazzi (n.4), Benvenuti-Rondinelli e Sanchi-Gusella.

1° turno: Emma Mattone-Elettra Bertolotti 6-0, 6-0, Stefania Medeea Samoila-Agata Pianezzola 6-1, 6-0, Amelia Valentini-Sarah Seline Inama 6-1, 6-1, Anna Battiferro Festini-Beatrice Mazzotti 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 maschile partono dal primo tabellone Giacomo Barbieri, Achille Amadio ed Andrea Magnoni.

2° turno: Giacomo Barbieri-Evan Martinelli 6-4, 6-4.

Nel tabellone finale Enea Corazza, Alex Sciutti, Tommaso Cavassi, Patrick Balc, Pietro Allegra, Davide Bonazza, Hugo Lagerlof e Gianmaria Della Rosa (n.2). Nel doppio in campo le coppie: Delle Rosa-Migliorini (n.1), Barbieri-Abbruzzese, Serra Zanetti-Bonazza, Bonatti-Sciutti e Cavassi-Corazza (n.3).

Passiamo all’Under 14. Nel femminile in campo nel primo tabellone Emma Morelli, battuta al 2° turno per 6-3, 6-2 da Maria Sophie Furtuna, nel tabellone finale n.1 Rachele Franchini, Virginia Arduini, Anna Foschini, Sofia Muccinelli, Caterina Cova, Greta Amaducci, Diamante Campana ed Anita Amadio.

Nel doppio Franchini-Sinisgalli n.1, in campo anche Fabbri-Foschini, Campana-Sgarbossa n.2.

Nel maschile in campo nel tabellone finale Alessandro Bacchini (n.1), Gianmaria Marchi, Alessandro Marcolini, Ludovico Zammarchi, Cesare Biondi (n.8), Leonardo Cenciarini, Tommaso Pilati, Alessandro Teodorani. Gianmaria Mussoni, Pietro Galimberti (n.5), Leonardo Satta, Tommaso Monti, Nicolò Maldini, Lorenzo Kapros, Mattia Vincenzi, Matteo Campana, Diego Gentile (n.10), Riccardo Arcangeli e Matteo Rosti (n.2). Primo tabellone, turno di qualificazione: Jacopo Bellato (n.6)-Tommaso Mazzotti 6-3, 6-0.

Nel doppio Sartori-Gentile (n.4), Marcolini-Mussoni, Maldini-Satta, Vincenzi-Teodorani, Abbruzzese-Bacchini (n.3), Monti-Cenciarini, Campana-Kapros e Rosti-Galimberti (n.2).

FORLI’. Avanza il torneo nazionale valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Nell’Over 45 turno di qualificazione: Francesco Dal Borgo (4.3)-Andrea Piccone (4.1, n.1) 6-1, 6-2. 1° turno tabellone finale: Giuliano La Barba (4.2)-Claudio Ferracuti (3.5) 7-5, 6-2.

Tabellone Over 55, tabellone finale, 3° turno: Gaddo Camporesi (3.4)-Ennio Rombi (3.5) 7-6 (6), 3-6, 10-3, Stefano Bandini (3.4)-Stefano Vellucci (3.5) 6-3, 6-0, Carlo Alberto Gualandri (3.4)-Villiam Ricci (3.5) 6-2, 5-7, 10-6, Alberto Martini (3.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 4-6, 6-3, 10-8. Quarti anche per Stefano Fiandri (3.4).

Nell’Over 65, turno di qualificazione: Massimo Feriozzi (4.3)-Biagio Maltese (4.1, n.2) 7-6 (3), 6-1.

Tabellone finale, 1° turno: Fabrizio Rubbi (3.5)-Francesco Benanchi (4.2) 7-6 (8), 7-5, Massimo Guermandi (3.5)-Stefano Bassetti (4.4) 6-4, 1-6, 10-3.

Nel torneo Over 70, quarti: Mauro Casadei (Nc)-Daniele Alberti (4.3) 4-6, 7-6 (4), 10-7, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Enrico Arfelli (4.5) 6-2, 6-4, Roberto Gallerani (4.3)-Aldo Fabbri (4.5) 7-5, 6-3, Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

LADIES 40. Dal 12 aprile scatta la prima fase regionale a gironi del campionato italiano Ladies 40 (limitato alle 4.4). Nel 3° girone in campo Tc Viserba, Tc Riccione e Club La Meridiana. Si parte con Tc Riccione-Club La Meridiana.