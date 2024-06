Da oggi la Polisportiva 2000 Cervia ospita uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale. Si tratta del trofeo “La BCC”, torneo riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Under 10 maschile, turno: Nathan Baldassarri-Edoardo Suprani 6-3, 6-3. Under 12 maschile, Raffaele Palma-Francesco Falzoni 4-6, 6-1, 10-8. Under 14 maschile: Giorgio Nardini-Jacopo Casali 6-2, 6-2, Andrea Samorì-Filippo Caspoli 4-6, 6-2, 12-10.