Tennis, Guidi supera il primo turno ad Antalya

ANTALYA. Due allievi dell’Accademia del Villa Carpena, Alex Guidi e Riccardo Pasi, seguiti da coach Giovanni Pacchioni, e Michele Mecarelli, allievo della Galimberti Tennis Academy, in campo questa settimana nel torneo Itf Junior Tour turco di Antalya (J100, terra), l’“Mta Open”. Alex Guidi ha battuto all’esordio 6-4, 6-4 il turco Bugra Ozkoc (n.10) ed al 2° turno se la vede contro il russo Bogdan Nikiforov, per Mecarelli facile vittoria per 6-0, 6-0 sul russo Amir Asylkozhaev (n.12) ed al 2° turno se la vede contro il serbo Jovan Matovic, mentre Pasi è stato sconfitto 6-4, 3-6, 6-3 dal turco Utku Kerem Biberli (lucky-loser). Doppio, 1° turno: Mecarelli-Pecorini b. Turgut-Wagner (Tur-Aut) 6-2, 6-4, Guidi-Pasi b. Ozkoc-Tuna (Tur, n.4) 6-3, 7-5. Nei quarti Mecarelli-Pecorini contro i rumeni Bentzel-Uta.

FORLI’. Il Road to Foro per la 4° categoria, maschile e femminile, fa tappa da sabato al Tennis Villa Carpena fino al 24 marzo. In programma quattro tabelloni, i singolari maschile e femminile ed i due doppi. Nel maschile di 4° sono ben 106 i giocatori iscritti, con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Filippo Minotti, Andrea Pacchioni, Roberto Sanzani, Samuele Bizzarri, Luca Di Giovanni, Daniele Friguglietti, Davide Ceccarelli, Fabrizio Romagnoli, Giovanni Casadei, Tommaso Lombardi e Loris Pasini ed i 4.2 Marco Vittori, Matteo Rossi, Riccardo Fusconi, Davide Sgarzi e Michele Rossi.

2° turno: Giacomo Romagnoli (4.5)-Marco Strocchi (4.5) 6-1, 6-1, Manuel Fabbri (Nc)-Giuseppe Valdiserri (4.6) 6-1, 6-4, Alessandro Mamini (4.6)-Luca Amadori (Nc) 6-0, 6-1.

3° turno: Alberto Minichino (4.5)-Enrico Battistini (Nc) 6-1, 6-3, Christian Giacalone (4.5)-Luca Pistorio (Nc) 4-6, 6-2, 10-6, Paolo Ghetti (4.5)-Filippo Zadra (4.6) 6-0, 6-1, Giacomo Zambianchi (4.4)-Matteo Mamini (Nc) 6-3, 6-0, Mattia Farabegoli (Nc)-Federico Camporesi (4.4) 6-4, 1-0 e ritiro, Lorenzo Franchi (4.4)-Elia Farneti (4.4) 6-0, 6-0, Claudio Degli Angeli (4.4)-Fabio Baldacchini (4.5) 6-7, 6-1, 11-9, Cristiano Fabbri (Nc)-Gabriele Iudica (4.4) 6-1, 6-2, Giacomo Costanzo (4.4)-Simone Armuzzi (4.6) 4-6, 7-5, 10-7, Cristian Barasa (4.4)-Federico Manzelli (4.6) 6-3, 6-1, Gianni Masotti (Nc)-Luca Donati (4.4) 6-1, 7-6, Luca Brasini (Nc)-Filippo Foschi (4.4) 7-5, 6-1, Riccardo Albicini (4.4)-Enrico Lucido Orlati (4.5) 6-1, 7-6, Pier Francesco Golfarelli (4.5)-Enrico Ravegnini (4.5) 6-1, 6-1.

Nel doppio maschile al via 20 coppie, nell’ordine delle teste di serie Terranova-Tavani, Pieri-Caminati, Pacchioni-Sgarzi, Gaudenzi-Bizzarri, Rossi-Urbini, Luca e Simone Sanzani, Prati-Fusconi, Giacomo e Fabrizio Romagnoli.

Nel singolare femminile (10 iscritte) n.1 Emma Ceccarelli, n.2 Chiara Sbrighi, nel doppio femminile n.1 Bagnolini-Brighi. 1° turno: Benedetta Tolomei (Nc)-Elena Ravaglia (Nc) 6-1, 6