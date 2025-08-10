Tennis: Guidi, Piraccini e Sgroi al quarto turno del Torneo del Turista alla Pol.2000

Siamo ormai alla fase clou nel classico Torneo del Turista, Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Nel maschile 4° turno per Alex Guidi, Simone Piraccini e Gabriele Sgroi.

Maschile, tabellone finale, 2° turno: Filippo Fazion (2.8)-Luca Butti (2.8) 2-6, 7-6 (2), 10-5, Alessandro Galassi (2.8)-Andrea Monti (3.1) 6-4, 6-3, Diego Orlando (2.8)-Leonardo Fabbri (2.8) 6-3, 6-1, Enea Vinetti (2.7)-Jacopo Liverani (3.1) 7-5, 6-2, Marco Nanni (3.2)-Achille Mari (3.4) 6-1, 6-4, Edoardo Pagnoni (2.6, n.12)-Gian Marco Ricci (2.8) 6-1, 6-1, Lorenzo Monti (3.1)-Andrea Valli (2.7) 7-5, 6-1, Lorenzo Cremonini (3.1)-Mattia Muraccini (2.7) 6-2, 6-2, Federico Strocchi (2.8)-Giorgio Ruggeri (3.1) 6-1, 6-3, Rafael Capacci (2.7)-Beniamino Savini (2.8) 7-5, 6-2.

3° turno: Mattia Benedetti (2.6, n.13)-Andrea Zanuccoli (2.8) 6-2, 7-6 (4), Federico Baldinini (2.6, n.11)-Nicola Tocci (2.8) 6-4, 6-2, Alex Guidi (2.6, n.5)-Alessandro Galassi (2.8) 6-3, 6-4, Simone Piraccini (2.8)-Pietro Rondoni (2.6, n.7) 7-6 (4), 6-4, Gabriele Sgroi (2.7)-Marco Caporali (2.7) 7-6 (5), 1-6, 12-10.

Nel tabellone finale femminile in bella evidenza Matilde Morri che per effetto della vittoria su Gioia Basi e del forfait di due giocatrici è già nei quarti.

2° turno: Camilla Ciani (3.2)-Isotta Mancini (2.8) 6-1, 6-1, Elena Ravani (2.8)-Giulia Gualdi (3.2) 6-3, 6-1, Vittoria Muratori (2.8)-Viola Amati (2.8) 6-1, 6-1, Matilde Morri (2.8)-Gioia Bassi (2.8) 6-4, 6-2. 3° turno: Gloria Endrizzi (2.7)-Elena Ravani (2.8) 6-4, 5-7, 10-7.

Nel tabellone finale del doppio maschile, 1° turno tabellone finale: Raffaele Strocchi-Butti b. Casadei-Mari 6-1, 6-3. 2° turno: Iemmi-Galuppi b. Servadei-Vincenzi 6-1, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Bartoli-Giangrandi b. Millari-Righi 6-4, 6-4, Guidi-Capacci (n.5) b. Bucci-Giuliani 6-1, 6-2, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Baldinini-Lemishko (n.7) b. Lorenzo e Giovanni Neri 6-1, 6-2, Mandrioli-Martignani (n.4) b. Bosi-Fabbri 3-6, 6-3, 10-8, Monti-Caporali b. Mayele-Cremonini 6-2, 6-3, Federico Strocchi-Mami b. Mucciarella-Spadoni 4-6, 7-5, 10-3, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Alessandro e Luca Marco Casanova 6-2, 6-2, Sabatini-Galvani b. Bezzi-Benedetti 6-4, 6-3, Urgese-Bandini (n.2) b. Melandri-Stoppa 6-0, 6-0, Muraccini-Pagnoni (n.8) b. Zanuccoli-Liverani 7-5, 6-1,

Ottavi: Filippi-Ravaioli (n.1) b. De Giovanni-Costanzi 6-4, 6-3.