Tennis, Guidi in finale nel doppio in Slovenia

Alex Guidi si ferma in semifinale in singolare, ma conquista la finale in doppio nel torneo Itf Junior Tour sloveno di Radomlje (J60, terra). Il forlivese allievo dell’Accademia del Villa Carpena ha battuto negli ottavi il croato Anton Stipetic 6-4, 6-0 e nei quarti lo sloveno Vid Mohar 6-2, 6-3. In semifinale il romagnolo è stato battuto da Mattia Cappellari 1-6, 6-3, 7-6 (3). Nel doppio, invece, la coppia Amarandei-Guidi ha battuto Mohar-Skorjanc 6-4, 6-4, nei quarti Doleys-Scharner 6-1, 6-2, in semifinale vittoria per il ritiro di Gribyakin-Hemetzberger, ora la finale contro la coppia formata dal bulgaro Yoan Naydenov e dal turno Cem Christopher Kucukhuseyin.