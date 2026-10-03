Tennis, Guerrini nei quarti al Carpena

Avanza sui campi del Villa Carpena il torneo di pre-qualificazioni di 4° categoria, maschile e femminile. Singolare maschile, quarto turno: Filippo Zadra (4.3)-Riccardo Paglionico (4.1, n.8) 6-0, 6-3, Leone Franchi (4.1, n.9)-Filippo Nanni (4.5) 6-2, 6-1, Antonio Melloni (4.1, n.13)-Diego Casadei (4.2) 7-6 (2), 7-6 (3), Alberto Biasini (4.1, n.4)-Gianni Mengozzi (4.2) 6-4, 6-4, Antonio Melloni (4.1, n.13)-Diego Casadei (4.2) 7-6 (2), 7-6 (3), Andrea Fabbri (4.2)-Leon Francesco Benericetti (4.1, n.5) 6-2, 6-0, Alessio Liverani (4.5)-Fabio Di Tante (4.1, n.6) 6-3, 5-7, 10-3, Leonardo Conti (4.1, n.7)-Tommaso Volponi (4.2) 6-3, 6-0, Cristian Barasa (4.1, n.2)-Alessandro Morigi (4.3) 6-3, 6-2.
Ottavi: Luca Guerrini (4.3)-Andrea Lani (4.4) 6-3, 6-3.
Doppio maschile primo turno: Benericetti-Volponi (n.2) b. Ricci-Ghirotti 6-4, 6-2, Poliziani-Roncucci b. Marco e Gabriele Schiavo (n.3) 6-1, 4-6, 10-7.
Singolare femminile, quarti: Chiara Sbrighi (4.2)-Alessia Guerrini (4.2) 6-3, 6-0.