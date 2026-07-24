Tennis, Guermandi, Suzzi, Romagnoli avanzano al Forum

Tennis
  • 24 luglio 2026
Tennis, Guermandi, Suzzi, Romagnoli avanzano al Forum

Avanza il torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di ben 4000 euro di montepremi. Tabellone di 3°, primo turno: Riccardo Dalpane (4.2)-Davide Ceccarelli (3.5) 5-7, 6-1, 10-4, Giuseppe Leoncini (3.5)-Mathias Roman (4.1) 6-4, 6-2. Secondo turno: Marco Vittori (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-2, 6-3, Luca Di Giovanni (4.1)-Nicola Vacca (3.5) 4-6, 7-5, 10-4, Massimo Guermandi (3.5)-Stefano Mambelli (4.2) 6-2, 6-3, Federico Suzzi (3.5)-Matteo Rossi (3.4) 7-5, 6-2, Giacomo Romagnoli (3.5)-Marco Schiavo (4.1) 6-2, 6-1,

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