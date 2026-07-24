Tennis, Guermandi, Suzzi, Romagnoli avanzano al Forum

Avanza il torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di ben 4000 euro di montepremi. Tabellone di 3°, primo turno: Riccardo Dalpane (4.2)-Davide Ceccarelli (3.5) 5-7, 6-1, 10-4, Giuseppe Leoncini (3.5)-Mathias Roman (4.1) 6-4, 6-2. Secondo turno: Marco Vittori (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-2, 6-3, Luca Di Giovanni (4.1)-Nicola Vacca (3.5) 4-6, 7-5, 10-4, Massimo Guermandi (3.5)-Stefano Mambelli (4.2) 6-2, 6-3, Federico Suzzi (3.5)-Matteo Rossi (3.4) 7-5, 6-2, Giacomo Romagnoli (3.5)-Marco Schiavo (4.1) 6-2, 6-1,