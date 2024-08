Tennis: Gualandri, Gianni e Mariani in evidenza al Cicconetti, partito il Quarta del Russi Sporting Club

RIMINI. Entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello. Si qualificano per il tabellone finale Davide Pierini, Filippo Macrelli e Niccolò Lunedei, avanzano nel main-draw Carlo Alberto Gualandri, Tiziano Gianni Del Gobbo, Samuele Gianni ed Alessandro Mariani.

Terzo tabellone, 1° turno: Federico Guerra (4.2)-Matteo Mastellone (4.3) 7-5, 1-6, 11-9, Luca Violini (4.3)-Loris Volpinari (4.2) 7-5, 6-3, Tobia Raimondi (4.3)-Roberto Casadei (4.2) 6-2, 6-4, Maurizio Maestri (4.2)-Cesare Cavagnino (Nc) 5-5 e ritiro, Mattia Giardi (4.2)-Corrado Fantini (4.5) 6-0, 7-5.

Turno di qualificazione: Andrea Bonetti (4.1, n.2)-Francesco Bianchi (4.3) 6-4, 6-3, Andrea Angelini (4.3)-Francesco Paolini (4.1, n.4) 6-0, 6-3, Luca Mazzarini (4.2)-Giacomo Francini (4.1, n.5) 6-2, 6-4, Giovanni Fabiani (4.1, n.6)-Lorenzo Scarpellini (4.4) 6-0, 6-1, Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.7)-Sandro Grossi (4.2) 2-6, 6-4, 10-5, Thomas Guidi Zoffoli (4.4)-Alberto Amadio (4.1, n.9) 2-6, 1-5 e ritiro, Andrea Scazzieri (4.5)-Marino Masi (4.1, n.10) 6-0, 6-0, Filippo Macrelli (4.1, n.12)-Davide Faoro (4.2) 6-4, 6-2, Niccolò Lunedei (4.1, n.13)-Emanuele Cornia (4.2) 6-1, 6-2, Andrea Lombardini (4.2)-Kevin Tafaj (4.1, n.14) 7-6, 2-6, 10-8, Davide Pierini (4.2)-Francesco Mazza (4.1, n.15) 6-4, 6-2, Maurizio Maestri (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.17) 6-2, 6-3. Si qualificano anche Alessandro Bernardi (4.1, n.3), Marco Gianfrini (4.1, n.16) e Raffaele Mitri (4.1, n.11).

Tabellone finale, 1° turno: Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Riccardo Saltini (4.1) 7-5, 6-4, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Franco Carlini (4.1) 6-3, 3-6, 10-4, Alessandro Mariani (4.1)-Jeremiah Tiger Pfister (3.5) 6-2, 6-2, Samuele Gianni (4.1)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-3, 6-1.

RUSSI. Prosegue anche nel periodo di Ferragosto la ricca stagione organizzativa del Russi Sporting Club. Con la sezione dedicata ai non classificati (promuove tre giocatori al tabellone principale) ha preso il via sabato, sui campi in terra battuta del circolo di Largo Bersaglieri, il torneo nazionale di 4ª categoria maschile che terrà banco fino a mercoledì 21 agosto.

Sono 41 gli iscritti a questa competizione, diretta come giudice arbitro da Paride Gordini. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Lorenzo Giovanardi (Ct Reggio Emilia), Stefano Rossi (Ravenna Sport Center), Luca Ravaglia (San Donato Tennis), Franco Carlini (Centro Tennis Argenta), Mario Nannucci (Siro Tennis Bologna), Antonio Luciani (tesserato per il circolo organizzatore) e Angelo Luigi Bertaccini (Ct Bagnacavallo).

Al via, oltre a Luciani, altri tre portacolori del Russi Sporting Club: si tratta di Gerardo Lamattina, Gabriele Minichini Cagnin e Federico Gordini, tutti classificati 4.4.