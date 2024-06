Tennis, Grymalska-Dell’Edera finale al “Città di Bellaria”

Anastasiya Grymalska-Francesca Dell’Edera. E’ la finale del trofeo “Città di Bellaria”, in programma questa sera alle 19.30, il torneo nazionale Open femminile dotato di 4000 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. In semifinale la n.1 del seeding, la 2.1 Anastasiya Grymalska (Tennis Beinasco), ha battuto nettamente per 6-1, 6-3 Francesca Terzi (2.6 della Virtus Bologna). L’altra semifinale metteva di fronte la beniamina di casa, la riminese Emma Ferrini a Francesca Dell’Edera. Si è imposta la 2.5 portacolori del New Country Tennis Academy, testa di serie n.5, per 6-7 (2), 6-4, 6-2 sulla pari classificata romagnola, testa di serie n.6. Quarti: Anastasiya Grymalska (2.1, n.1)-Giulia Tozzola (2.5, n.8) 6-1, 6-0, Emma Ferrini (2.5, n.6)-Elena Omiccioli (2.6) 6-2, 6-4, Francesca Dell’Edera (2.5, n.7)-Marta Lombardini (2.6) 6-3, 6-1, Francesca Terzi (2.6)-Sara Donnini (2.5, n.4) 6-4, 6-2.

Nel tabellone a conclusione di 3° Isotta Mancini (3.5) è in finale dopo aver battuto 6-2, 6-3 la 3.2 Alice Battistelli. Nel tabellone a conclusione di 4° successo di Camilla Rambelli (4.4, n.1), portacolori del Ct Rimini, in finale su Margaret Tonelli (Nc), per 4-6, 6-4, 14-12.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.