Tennis, Grossi-Rinaldini e Spimi-Muratori le semifinali del Terza all’Alleanza Sportiva

RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 3° categoria maschile. I primi a conquistare le semifinali sono stati Andrea Grossi (Misano Sporting Club) e Pietro Rinaldini (Ct Casalboni), seguiti da Nicolas Spimi e Francesco Muratori, entrambi del Tc Riccione. Oggi alle 15 Grossi-Rinaldini, alle 18.30 il derby Spimi-Muratori.

Ottavi: Emanuele Ascani (3.2, n.8)-Paolo Francolini (3.4) 6-1, 6-0, Leonardo Carioni (3.2, n.13)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-4, 6-2, Francesco Muratori (3.1, n.5)-Ernesto Stentella Liberati (3.2, n.12) 6-3, 6-3, Vincenzo D’Alise (3.2, n.11)-Jacopo Montoneri (3.1, n.6) 2-6, 6-4, 10-3, Andrea Monti (3.1, n.7)-Michele Tonti (3.2, n.10) 6-1, 6-2, Nicolas Spimi (3.1. n.1)-Davide Bolzoni (3.2, n.16) 6-4, 6-1, Andrea Grossi (3.3)-Julian Manduchi (3.1, n.3) 6-2, 6-2, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Alessandro Berardi (3.2, n.15) 6-3, 7-5. Quarti: Grossi-D’Alise 6-2, 6-3, Rinaldini-Monti 4-6, 6-3, 13-11, Spimi-Ascani 6-2, 6-1, Muratori-Carioni 6-2, 6-0.

Intanto da venerdì, sempre sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione, va in scena il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile. Sono 56 nel complesso gli iscritti nei quattro tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10.

Under 10 femminile, 1° turno: Matilde Lodi-Elena Morigi 6-2, 6-0. Under 10 maschile, turno di qualificazione: Pietro Adamo Pirini-Gianmaria Ghirelli 6-1, 6-3, Edoardo Alessi-Luca Tinarelli 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° con teste di serie assegnate nell’ordine ad Alessandro Bisi ed Aleksandr Marchevskiy, poi il tabellone finale con n.1 Pietro Allegra, n.2 Patrick Balc. Sezione Nc, 1° turno: Edoardo Giommi-Damian Raul Borca 6-4, 6-0, Leonardo Giommi-Enea Amir Donini 6-1, 6-1, Jacopo Tazzari-Francesco Verni 6-2, 6-1, Alessandro Saracino-Gianmarco Silvagni 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 femminile (10 iscritte) n.1 Emma Mattone, n.2 Sabrina Antonia Puscas. 1° turno: Adele De Sio-Aurora Gianni 6-2, 6-4, Anna Levoni-Anita Brolli 6-1, 2-6, 10-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè. Il torneo si concluderà il 10 maggio con le finali.