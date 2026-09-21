Tennis, Grossi, Maggioli, Nicoletti al 2° turno a Viserba

Al via sui campi del Tc Viserba il torneo di pre-qualificazione Ibi di 4° categoria maschile. Turno di qualificazione Nc: Pietro Paolo Nordio-Elia Biondi 6-2, 6-2, Marcello Maggioli-Lorenzo Damiani 6-1, 6-0. Si qualifica anche Giammarco Fratti.
Tabellone principale, primo turno: Giulio Grossi (4.5)-Danilo Raggini (Nc) 4-6, 6-1, 13-11, Tommaso Crescentini (4.4)-Davide Bucci (4.4) 4-6, 6-1, 10-5, Nicolò Mussoni (4.4)-Manuel Felciani (4.4) 6-3, 6-3, Claudio Focchi (4.5)-Marcello Maggioli (Nc) 3-6, 6-4, 10-7, Simone Maggioli (4.5)-Matteo Focchi (4.5) 6-4, 3-6, 10-7, Mauro Nicoletti (4.5)-Mauro Piastra (Nc) 4-6, 6-2, 10-2.