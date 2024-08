Tennis, Greta Vagnini vince al Ct Cicconetti

Greta Vagnini conquista il torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Protagoniste del match-clou Greta Vagnini, la n.1 del seeding, ed Isotta Mancini (n.2). Ha vinto la portacolori del Tennis Club Viserba per 6-2, 6-3, confermando anche nel match-clou la superiorità palesata per tutta la settimana sui campi del Club di Via Roma.

In semifinale successo di Greta Vagnini per 6-3, 6-1 su Matilde Morri, mentre Isotta Mancini, portacolori del Ct Rimini, si è imposta per 6-3, 6-3 su Manila Dall’Agata. Hanno raggiunto i quarti di finale Manuela Benedettini (Ct Cicconetti), Jessica Barbieri (Tc Viserba), Emma Pelliccioni (San Marino Tennis Club) e Giulia D’Altri (Ct Cesena). Quarti: Isotta Mancini (3.1, n.2)-Jessica Barbieri (3.3) 7-6, 6-2, Manila Dall’Agata (3.3, n.3)-Manuela Benedettini (3.4) 6-1, 6-2, Greta Vagnini (3.1, n.1)-Giulia D’Altri (3.4) 6-1, 6-0.

Il giudice di gara nel torneo di 3° femminile è stato Roberto Raffaelli che ha proceduto anche alle premiazioni.

La stagione del Circolo Tennis Cicconetti prosegue da domani (sabato) con il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello. Sono ben 146 gli iscritti a questa classica, si parte con il tabellone Nc, poi è già stata sorteggiata anche la sezione che riguarda i 4.6-4.3 con queste teste di serie, nell’ordine i 4.3 Gianmarco Gianni, Simone Cicognani, Michele Moroni, Luca Violini, Marco Piuma, Stefano Nicola Palmitessa, Gianguido Cocchini, Tobia Raimondi, Matteo Mastellone, Michele Massari, Romeo Fabbri, Giovanni Rainero, Francesco Grilli, Romeo Angelini, Francesco Bianchi, Samuele Cardinali e Jean William Elmi. Tra i i big sicuramente i 3.4 Francesco Valente, Stefano Speranzini, Alberto Compagnoni, Claudio Chiani, Davide Coffari, Nicola Ravera, Francesco Muratori, Tommaso Zanzini, Lorenzo Marchioni, Matteo Delbene, Tommaso Cerioni, Joseph Fresegna, Micael Montinari, Luca Lorenzi, Fabio Righetti, Guido Giugliano ed Andrea Del Carlo.