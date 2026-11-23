Da venerdì a domenica è andato in scena il torneo di 4° categoria maschile e femminile al Ct Cacciari con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Lorenzo Amaduzzi (Tc Budrio) in finale su Francesco Benedetti (Ct Anzola) per 4-3 (2), 4-0. Semifinali: Francesco Benedetti (4.2, n.3)-Andrea Marchi (4.4) 4-2, 4-0, Lorenzo Amaduzzi (4.2, n.1)-Christian Di Sabatino (4.2, n.5) 4-0, 4-0.
Nel femminile sale sul gradino più alto del podio Greta Bonaventura che sui campi di casa ha sconfitto in finale Martina Sartori (Ct Equitazione Reggio Emilia) per 4-2, 4-0. Semifinali: Greta Bonaventura (4.1, n.1)-Sofia Scheda (4.2, n.4) 4-3 (3), 4-3 (3), Martina Sartori (4.1, n.3)-Giulia Scheda (4.2, n.7) 4-2, 4-3 (5).