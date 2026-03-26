Tennis, Grasso, Fedeli, Brunetti al 3° turno a Riccione

Avanza il torneo Open di Primavera del Tc Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. Nel tabellone maschile a segno Luca Grasso, Emanuele Fedeli e Davide Brunetti. Tabellone finale, secondo turno: Luca Grasso (2.7)-Luca Butti (2.8) 7-6, 6-0, Terzo turno: Emanuele Fedeli (2.7)-Jacopo Liverani (2.8) 6-3, 6-1, Davide Brunetti (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-0, 6-2.
Nel femminile la prima a qualificarsi per il tabellone finale è stata la 2.8 riminese Matilde Morri (Ct Rimini) mentre Ginevra Baldazzi (3.2) ha battuto Bianca Solazzi (3.1) 6-2, 6-1.