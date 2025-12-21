Tennis, Grandi, Pozzi, Fracassi in tabellone al “Serafini”

Verso la conclusione il tabellone di 3° categoria nella settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi. Tabellone di 3°, 4 turno: Pietro Montemaggi (3.2)-Giacomo Bartolucci (3.3) 1-6, 6-2, 10-5, Leonardo Baldoni (3.1)-Cesare Andrea Castellani (3.4) 6-1, 6-2, Frederick Cortesi (3.2)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-4, 6-3, Luca Prati (3.4)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 7-5, 6-2, Alessio Argnani (3.3)-Leonardo Capogrossi (3.2) 6-2, 3-6, 11-9, Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Alex Vincenzi (3.2) 6-4, 0-6, 10-6, Jacopo Andruccioli (3.2)-Valentino Salami (3.3) 6-4, 6-2, Francesco Muratori (3.1, n.12)-Guido Giugliano (3.3) 6-1, 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.13)-Tommaso Mandelli (3.4) 6-2, 6-3, Andrea Monti (3.1)-Emanuele Ascani (3.2) 6-1, 6-4.
Turno di qualificazione: Luca Grandi (3.1, n.10)-Luca Amati (3.2) 6-3, 6-1, Loris Tomassetti (3.3)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.1) 6-2, 6-4, Edoardo Pozzi (3.1, n.2)-Pietro Matteini (3.4) 6-4, 6-4, Filippo Fracassi (3.1, n.11)-Ernesto Stentella Liberati (3.3) 6-3, 6-4.