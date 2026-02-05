Tennis, Grandi, Padovani, Fabbri avanti a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Open maschile. I primi a qualificarsi per il tabellone finale sono stati Luca Grandi, Noah Cuppini, Tommaso Padovan, Luca Padovani e Giacomo Fabbri. Secondo turno: Giulio Venezia (3.3)-Luca Battistini (3.2) 6-2, 6-2, Pietro Rossi (3.2)-Andrea Filanti (3.3) 6-3, 6-2, Alessandro Cardinaletti (3.1, n.12)-Lucio Argentieri (3.2) 6-7, 6-0, 10-6, Alessio Argnani (3.2)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-3, 6-4, Guido Giugliano (3.3)-Ian Catallo (3.2) 6-2, 6-3, Edoardo Pozzi (3.2)-Vincenzo D’Alise (3.2) 6-1, 6-3, Luca Padovani (3.1)-Alex Gencarelli (3.1) 6-2, 6-1, Luigi Volpi (3.1)-Riccardo Livi (3.1) 6-3, 6-3, Andrea Fiocchi (3.2)-Alessandro Berardi (3.2) 6-3, 6-3, Francesco Muratori (3.1, n.11)-Jacopo Andruccioli (3.2) 6-0, 6-0, Mattia Sartoni (3.1)-Alessandro Naso (3.1) 6-2, 6-4.
Turno di qualificazione: Luca Grandi (3.2)-Enea Carlotti (3.1, n.5) 6-4, 6-1, Noah Cuppini (3.2)-Alex Vincenzi (3.1, n.6) 6-2, 6-1, Tommaso Padovan (3.1, n.7)-Andrea Niquoziani (3.2) 6-4, 6-0, Luca Padovani (3.1)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-1, Giacomo Fabbri (3.2)-Davide Ruggeri (3.1) 6-4, 7-5.