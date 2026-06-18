Tennis: Grandi, Fabbri, Falconi, Costanzi e Gozzi al tabellone finale nell’Open “Ricci-Bcc” del Cacciari

IMOLA. Si è concluso il tabellone di 3° nell’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Cacciari. Si qualificano, tra gli altri, Nicolò Grandi (Siro Tennis Bologna), Giacomo Fabbri (Siro Tennis Bologna), Gianfilippo Falconi (Ct Massa Lombarda), Federico Costanzi (Tc Imola) e Federico Gozzi (Tc Finale Emilia). Ora il tabellone finale capeggiato dal 2.5 Sevan Bottari, allievo della Galimberti Tennis Academy, n.2 l’altro 2.5 Carlo De Nardi, n.3 Luca Bartoli, 2.5 del Tc Viserba.
Secondo tabellone, turno di qualificazione: Nicolò Grandi (3.1, n.1)-Alessandro Vavalà (3.2, n.14) 6-1, 6-2, Giacomo Fabbri (3.1, n.2)-Filippo Conti (3.2) 7-6 (4), 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.3)-Leonardo Bruni (3.2, n.12) 7-5, 6-3, Romeo Falconi (3.2)-Riccardo Bonzi (3.1, n.4) 6-2, 4-6, 10-8, Luca De Giovanni (3.2)-Luca Morosini (3.1, n.5) 4-6, 7-6 (5), 10-4, Federico Costanzi (3.1, n.9)-Giacomo Pirazzoli (3.3) 6-0, 6-3, Federico Gozzi (3.1, n.8)-Lorenzo Ravaglia (3.1, n.7) 6-2, 6-4.
Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. Sono 52 le giocatrici al via, in corso il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Elena Piccolomini, Elena Albertazzi, Viola Cuppini ed Elisa Nepoti. Nel tabellone finale il seeding vede nell’ordine le 2.6 Emma Lanzoni, Martina Balducci, Agnese Calzolai e Beatrice Bruni Lotti.
Secondo tabellone, 3° turno: Michela Sgubbi (4.3)-Annalisa Ferraccioli (4.4) 6-0, 6-0, Ludovica Monferini Morini (4.2)-Sofia Scheda (4.2) 6-4, 6-2, Martina Feroli (Nc)-Alice Nepoti (4.2) 7-6 (4), 3-6, 10-7, Arianna Maltese (4.2)-Giulia Scheda (4.2) 6-4, 1-6, 10-7.