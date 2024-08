Tennis, gran finale per l’Under 10-12-14 della Galimberti Academy / GALLERY

CATTOLICA. Alla Galimberti Tennis Academy si è concluso con le finali il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito regionale diretta dal giudice di gara Paolo Calbi e dal direttore di gara Nazario Boni. Si registrano le vittorie di Beatrice Benvenuti, Edoardo Storchi, Samuel Tigani, Lucrezia Lolli, Emma Lanzoni e Michele Tonti.

Nell’Under 10 femminile successo di Beatrice Benvenuti. La portacolori del Ct Casalboni, allieva della Ravenna Tennis Academy, ha battuto in semifinale Sofia Sabatini per 6-0, 6-0 ed in finale Micol Foggia (Club La Meridiana) per 6-7, 6-4, 11-9.

Quarti: Sofia Sabatini-Aurora Gianni 6-1, 6-1, Beatrice Benvenuti-Giulia Natali 6-2, 6-0. Semifinali: Micol Foggia-Sofia Sanchi 6-1, 6-2.

Nell’Under 10 maschile sale sul gradino più alto del podio Edoardo Storchi (Sporting Club Sassuolo) capace di battere in semifinale Bernardo Valente per 6-1, 6-1 ed in finale Nicolò Pazzaglini (Tc Riccione) per 6-2, 6-1.

Quarti: Bernardo Valente-Federico Montesi 6-0, 6-0, Edoardo Storchi-Pietro Allegra 6-1, 6-3, Achille Amadio-Michelangelo Berretti 6-4, 6-3. Semifinali anche per Nicolò Pazzaglini. Semifinale: Pazzaglini-Amadio 6-3, 6-4.

Nell’Under 12 maschile successo di Samuel Tigani (MD Tennis Team) in finale su Cesare Biondi (Ct Massa) per 6-3, 6-1.

Quarti: Mattia Bongiovanni (n.1)-Tiberio Giulio Speranza 6-3, 6-2, Cesare Biondi-Mattia Vincenzi (n.4) 7-6, 6-1, Samuel Tigani (n.3)-Edoardo Catalano 6-1, 6-1, Matteo Rosti-Gabriele Aceto (n.2) 6-0, 6-2. Semifinali: Tigani-Rosti 3-6, 6-3, 10-3, Biondi-Bongiovanni 3-6, 7-5, 10-8.

Nell’Under 12 femminile si è imposta Lucrezia Lolli. La portacolori del Tc Perugia, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Virginia Arduini per 6-0, 6-3 ed in finale Martina Ruggeri (n.1), portacolori della Coopesaro Tennis, per 6-4, 3-6, 12-10.

Semifinale: Ruggeri-Lucilla Lolli 6-1, 7-6.

Nell’Under 14 maschile successo di Michele Tonti (Tc Riccione) in finale su Frederick Cortesi (Sporting Club Sassuolo) per 6-0, 6-4. Nel femminile finale vittoria di Emma Lanzoni (Tc Faenza) su Gioia Angeli (Tc Riccione) per 6-3, 3-6, 10-6.

Quarti: Frederick Cortesi (n.2)-Giacomo Rotini 6-1, 6-0, Leonardo Carioni-Tommaso Aniballi 7-5, 6-2, Michele Tonti (n.4)-Jacopo Giatti 6-0, 6-0, Lorenzo Cordella-Tommaso Mazzanti 6-2, 7-5.

Semifinali: Cortesi-Cordella 6-3, 7-5, Tonti-Carioni 6-4, 4-0 e ritiro. Finale: Tonti-Cortesi 6-0, 6-4.

Under 14 femminile quarti: Sofia Foggia-Eva Raimondi 6-3, 6-1, Lisa Pierini-Marta Bertozzi 4-6, 6-0, 10-8, Gioia Angeli (n.2)-Bianca Solazzi 7-6, 7-5. Semifinali: Emma Lanzoni (n.1)-Sofia Foggia 6-0, 6-1, Gioia Angeli (n.2)-Lisa Pierini 6-4, 7-6.

Il torneo è stato diretto in cabina di regia da Monica Costa e dal maestro Nazario Boni che ha proceduto alle premiazioni.