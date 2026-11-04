Tennis: Goretti, Cornacchia, Pilati e Bertolotti negli ottavi al Terza del Ten Sport Center

CERVIA. Entra nel vivo il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile conquistano gli ottavi Flavio Goretti (Anagni Tennis Center), Pier Paolo Cornacchia (Tc Comune di Ravenna), Tommaso Pilati (Tc Faenza) e Giovanni Bertolotti (Sporting Club Genova).
Tabellone finale, 4° turno: Luca Battistini (3.2, n.8)-Tommaso Monti (3.3) 6-0, 6-2, Giacomo Pirazzoli (3.3)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-1, 6-0, Achille Mari (3.2)-Daniel Pellegrini (3.4) 6-4, 7-5, Guido Giugliano (3.2)-Federico Sparagi (3.2) 4-6, 6-4, 10-5, Flavio Goretti (3.3)-Marco Faoro (3.2) 6-3, 6-3, Pier Paolo Cornacchia (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 7-5, 6-3, Tommaso Pilati (3.2, n.7)-Nicola Ravera (3.3) 6-4, 6-4, Giovanni Bertolotti (3.5)-Rocco Albini (3.3) 6-7, 6-3, 10-8.
Ottavi anche per Riccardo Delle Site (3.3), Giacomo Turci (3.3), Nicolò Tronconi (4.2) ed Alessandro Monti (3.2).
Nel femminile avanza nel tabellone finale Sofia Bianchi (Tennis Villa Carpena).
Turno di qualificazione: Irene Claudia Visconti (4.1, n.3)-Giulia Falzoni (4.2) 6-2, 6-3.
Tabellone finale, 2° turno: Emma Molinari (3.5)-Danila Diano (4.2) 6-2, 4-6, 10-5, Sofia Bianchi (3.5)-Anna Lisa Armenise (4.3) 6-1, 6-2.
La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttrice di gara Fabrizia Masetti.