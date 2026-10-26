Tennis, Gobbi e Crisafulli al 4° turno al Ten Sport

Primi match nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Tabellone intermedio, 2° turno: Fabio Pellicano (4.6)-Alex Guidi (4.5) 7-6, 3-6, 10-6, Giacomo Gradara (Nc)-Andrea Razzani (4.5) 6-0, 6-2, Filippo Morigi (4.5)-Alberto D’Elia (4.5) 6-2, 6-1, Andrea Maroni (4.5)-Giorgio Fracchetti (4.5) 7-6, 6-2, Simone Mazzoni (4.4)-Luigi Vicari (4.4) 7-6, 6-1. Terzo turno: Andrea Gobbi (4.4)-Davide Ingannato (4.4) 6-4, 2-6, 10-3, Federico Crisafulli (4.3)-Alberto Ioli (4.3) 7-6, 6-4.
Femminile, secondo turno: Lisa Ciarlariello (Nc)-Sophia Tombaccini (4.4) 6-3, 6-1, Anna Lisa Armenise (4.3)-Melissa Milo (4.5) 6-4, 6-0.