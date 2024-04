Tennis, gli Under romagnoli protagonisti a Merano

Verso le battute finali al Tc Merano la seconda tappa stagionale del circuito Junior Next Gen Italia 2024. Nell’Under 10 maschile quarti per Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione, 7-6, 6-0 ad Allegra) e il ravennate Davide Bonazza (Sc Sassuolo, 7-5, 1-6, 12-10 a Bregoli), nel femminile quarti per Lucia Tarlazzi (Tc Faenza, doppio 6-0 a Valentina Bona), semifinali per Cecilia Rondinelli (Ten Sport Center, 6-0, 6-1 a Maya Calderoni). Nell’Under 12 maschile disco verde per Gianmaria Mussoni (doppio 6-2 ad Allegro) e Pietro Galimberti (per forfait), entrambi della Galimberti Academy, nel femminile per Diamante Campana (Ct Zavaglia, 6-0, 6-1 a Teresa Novello 6-0, 6-1). Nell’Under 14 spunto vincente di Pietro Tombari (Tc Riccione, 6-1, 6-3 a Braghittoni) e Sofia Baldani (Tc Viserba, 6-3, 6-0 a Beatrice Sanna)).