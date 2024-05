Tennis: gli Under in campo al Villa Carpena e a San Marino, i Quarta al Forum

Avanza sui campi del Tennis Villa Carpena l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 femminile, 1° turno (Under 9) turno di qualificazione: Beatrice Benvenuti-Alessia Sofia Badea 6-1, 6-1. 1° turno tabellone finale: Rachele Gusella-Anna Boschi 6-0, 6-0, Asia Montanari-Vittoria Ragazzini 6-0, 6-1, Sophia Zoumbare-Emma Curcio 2-6, 6-0, 10-8, Alessia Barducci-Maya Puscas 6-0, 6-1. Under 10 maschile, turno di qualificazione (Under 9): Giacomo Barbieri-Gabriele Massa 6-0, 6-1, Edoardo Garoia-Matteo Silvani 6-2, 6-2.

Under 12 maschile turno di qualificazione: Alberto Marciano-Leon Francesco Benericetti (n.6) 4-6, 6-3, 10-8, Elia Naldi (n.1)-Riccardo Degli Angeli 6-1, 6-0, Lorenzo Kapros (n.2)-Davide Bendandi 6-1, 6-1, Davide Govoni (n.4)-Andrea Caminati 6-1, 6-1, Benjamin Rossi-Giacomo Balzani (n.5) 7-6, 7-5. Si qualifica per il tabellone principale Jacopo Massa. Under 12 femminile, secondo turno: Celeste Crepaldi-Maria Vittoria Caggianese 6-1, 6-1.

Under 14 maschile primo tabellone, terzo turno: Riccardo Vecchi-Andra Samorì 2-6, 6-4, 10-7. Quarto turno: Leone Matteo Geri-Jacopo Casali 6-1, 6-2, Leone Bertaccini-Filippo Albarello 5-7, 6-4, 10-4, Samuel Cavallini-Simone Detti 7-6, 7-5, Tommaso Allegra-Alessandro Minguzzi 7-6, 0-6, 10-7, Alessandro Bisi-Edoardo Rosetti 6-1, 6-1. Femminile 2° turno: Martina Aika Casamenti-Sofia Scheda 6-3, 4-6, 10-7, Viola Cuppini-Ludovica Morini Monferini 7-6, 6-3, Elena Albertazzi-Maria Chiara D’Accampo 6-1, 6-3, Beatrice Zamboni-Eileen Magnani 6-, 6-0.

Avanza il torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile. Nel maschile avanzano nel main-draw Pietro Gerani (Ct Cerri), Zeno Zani (Tc Coriano) e Pietro Fabbri (Tc Coriano). Nel femminile disco verde per Lola Arlotti (Tc Riccione), che conquista le semifinali, la prima finalista è Giorgia Muratori (Tc Riccione), testa di serie n.2, che in semifinale ha superato Beatrice Sanna per 6-7, 7-5, 11-9. Maschile, turno di qualificazione: Pietro Fabbri (n.3)-Vittorio Patrignani 6-1, 6-3, Zeno Zani (n.1)-Mattia Piepoli 6-2, 6-3, Francesco Palmieri-Natan Cedioli (n.2) 6-0, 6-2. Tabellone principale, primo turno: Pietro Gerani-Diego Pasquinoni 6-1, 6-1, Pietro Fabbri-Adam El Attar Aluigi 6-3, 6-2, Zeno Zani-Leonardo Pedrella Moroni 6-0, 4-6, 10-8.

Avanza sui campi del Forum Forlì il tradizionale torneo di 4° categoria maschile. In evidenza Nicolò Rusticali, Giacomo Romagnoli, Giacomo Zambianchi ed Andrea Marcucci. Tabellone finale, secondo turno: Alberto Ravaglioli (4.5)-Diego Poliziani (4.5) 6-2, 6-4, Stavros Papageorgiou (4.5)-Stefano Marcheselli (4.5) 6-0, 6-0, Stefano Zannoni (4.6)-Mattia Mazzolini (4.6) 6-1, 6-2, Gabriele Schiavo (4.4)-Marco Fabbri (4.4) 6-2, 6-4, Danilo D’Altri (Nc)-Fabio Argnani (4.6) 6-4, 6-0, Manuel Fabbri (4.5)-Antonio Battaglia (4.6) 5-7, 6-2, 12-10, Fabiano Amato (4.5)-Matteo Mamini (4.6) 6-7 (4), 6-3, 11-9, Giacomo Romagnoli (4.5)-Riccardo Silvi (4.5) 6-4, 6-0, Nicolò Rusticali (4.5)-Riccardo Valente (Nc) 6-3, 6-1. 3° turno: Giacomo Zambianchi (4.3)-Massimiliano Nobili (4.5) 6-3, 6-0, Andrea Marcucci (4.3)-Gabriele Schiavo (4.4) 6-0, 6-1, Enrico Ranzi (4.3)-Gabriele Baraghini (4.3) 5-2 e ritiro, Roberto Pastorino (4.4)-Federico Crisafulli (4.4) 6-1, 6-3.