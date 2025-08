Tennis: gli Under in campo al Valle del Rubicone, al Ten Sport Center e al Casalboni, i Veterani al Ct Rimini

GATTEO. Il Circolo Tennis Valle del Rubicone ospita il torneo Under 16, maschile e femminile, il trofeo “Sidermec”. Nel maschile quarti: Leonardo Carioni-Alberto Padovani 6-3, 6-1, Lucio Argentieri-Paolo Duranti 6-1, 6-3.

Nel femminile finale tra Chiara Massari (n.1), portacolori del Centro Tennis Argenta, e Paola Vergata (Ct Parabiago). Semifinali: Massari-Valentina Di Nella 6-0, 6-1, Vergata-Anita Vernice (n.2) 6-2, 6-4.

Il giudice di gara è Massimo Carli.

CERVIA. Macina risultati il torneo giovanile organizzato dal Ten Sport Center, il trofeo “Tennis Fun Rimini” Under 10-12, maschile e femminile, che terrà banco fino al 3 agosto. Sono 58 gli iscritti nel complesso, di cui 27 a livello di Under 10.

Nell’Under 10 maschile finale tra Manuel Vacca (Tennis Villa Carpena) e Riccardo Monti (Pol.2000 Cervia).

Quarti: Manuel Vacca-Giacomo Alesio 6-3, 6-0, Jacopo Tazzari-Claudio Carauddo 4-6, 6-0, 10-6, Yahia Mahmoudi-Tommaso Trioschi 6-2, 6-3, Riccardo Monti-Marco Boschetti 6-2, 5-7, 10-4. Semifinali: Vacca-Tazzari 6-2, 6-2, Monti-Mahmoudi 6-1, 6-4.

Nell’Under 10 femminile la prima finalista è Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione).

Under 10 femminile, quarti: Giulia Rizzioli-Beatrice Cola 6-3, 6-2. Semifinali: Stefania Medeea Samoila-Lucilla Cordoni 5-7, 6-4, 10-6.

Nell’Under 12 femminile in finale Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center). Quarti: Isabella Dalmonte-Martina Calabria 2-6, 6-3, 10-4. Semifinale: Sabrina Antonia Puscas (n.1)-Chiara Gramellini 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile semifinali per Diego Barchi, Patrick Balc ed Elia Samorè.

Ottavi: Federico Regazzoni-Diego Casadei (n.7) 7-5, 6-4. Quarti: Patrick Balc (n.1)-Matteo Lotti 6-2, 6-0, Diego Barchi (n.5)-Achille Amadio (n.4) 7-6, 6-3, Elia Samorè (n.6)-Lorenzo Saccani (n.3) 5-7, 6-4, 10-5.

SANTARCANGELO. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile. Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli (direttore di gara Marcello Lotti), terrà banco fino a domani. Sono 127 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 16 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 maschile finale tra Mattia Gaggi (Ct Cicconetti) e Nicola Fabbri (Tc Riccione).

Under 10 maschile, quarti: Nicola Fabbri-Fabio Medri 4-6, 7-5, 10-1, Mattia Gaggi-Michele Cortesi 6-0, 6-1, Jacopo Tazzari-Amedeo Chietera 6-1, 6-2, Marco Boschetti-Diego Lombardi 6-2, 6-0. Semifinali: Gaggi-Tazzari 6-4, 7-6, Fabbri-Boschetti 6-1, 3-6, 10-5.

Nel femminile Under 10 finale-derby del Ct Casalboni tra Emma Mattone e Lina Mazzarini. Semifinali: Emma Mattone-Beatrice Cola 6-0, 6-0, Lina Mazzarini-Emma Liera 6-0, 6-2.

Nel tabellone finale del torneo Under 12 maschile quarti: Andrea Magnoni-Achille Amadio 1-6, 6-3, 10-4, Lorenzo Xella (n.1)-Gioele Romboli 6-2, 7-5, Patrick Balc-Gianmaria Mancini 7-5, 6-3, Matteo Campana (n.2)-Edoardo Casadei 6-2, 6-2.

Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center), seguita da Gioia Manfroni (Tc Valmarecchia). Semifinali: Sabrina Antonia Puscas (n.2)-Sofia Sabatini 6-0, 6-0, Gioia Manfroni-Anna Gennari (n.1) 7-6, 6-0.

Nell’Under 14 femminile quarti: Angelica Bonetti (n.1)-Lucrezia Vanni 6-3, 6-1, Cecilia Rondinelli-Caterina Cova (n.4) 6-1, 6-3, Petra Salvi-Miriam Samorì (n.3) 6-1, 6-4, Lucrezia Oliveti (n.2)-Ginevra Baldazzi 6-1, 6-4.

Nel maschile Under 14, quarti: Mattia Vincenzi (n.1)-Leo Mazzarini 6-3, 6-1, Nicolas Conti-Riccardo Arcangeli (n.4) 6-2, 6-1, Diego Gentile (n.3)-Francesco Bodini 7-5, 7-6, Alessandro Casanova (n.2)-Elia Sabatini 6-2, 6-4.

RIMINI. Va in scena sui campi del Ct Rimini il torneo nazionale Veterani per Over 45-55-65 e Lady 40. Sono 58 nel complesso i giocatori al via nei quattro tabelloni in cui si suddivide il torneo che terrà banco fino al 3 agosto. Nell’Over 45 semifinali per Micael Montinari ed Andrea Covezzi. Quarti: Micael Montinari (3.4)-Marco Bernardini (4.1) 6-2, 7-6 (2), Andrea Covezzi (3.3)-Marco Corbelli (4.1) 6-2, 6-3.

Il tabellone Over 55 è il torneo con più iscritti (27), i primi semifinalisti sono Andrea Briolini e Massimiliano Marzagalli che passa per il forfait del suo avversario.

Ottavi: Davide Coffari (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 5-7, 6-2, 11-9, Bernardino Albertazzi (3.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 7-6 (2), 6-3, Daniele Berti (3.4, n.4)-Villiam Ricci (3.5) 6-3, 4-6, 10-8, Davide Coffari (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 5-7, 6-2, 11-9, Massimiliano Marzagalli (4.1)-Claudio Chiani (3.4) 6-4, 6-3. Quarti: Andrea Briolini (3.3, n.3)-Fabrizio Rubbi (3.5) 6-1, 6-0.

Nell’Over 65 in finale Pasquale Caserta (Ct Fano).

Quarti: Marino Masi (4.1)-Manlio Guerra (4.6) 6-3, 6-2. Semifinali: Pasquale Caserta (3.5, n.2)-Adriano Amadio (4.1) 6-2, 6-2.

Infine nel tabellone Lady 40 quarti: Manuela Benedettini (3.4)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 6-3, Alice Belli (3.5)-Daniela Morigi (3.4) 0-6, 6-4, 10-6.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.