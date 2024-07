Tennis: gli Under in campo al Tc Riccione e al Russi Sporting Club, nel vivo il torneo Veterani del Ct Zavaglia

RICCIONE. Scatta oggi sui campi del Tennis Club Riccione un grande appuntamento con il circuito giovanile. Va in scena infatti una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” che terrà banco fino al 28 luglio. Sono 159 i giocatori al via negli otto tabelloni in programma Under 10-12-14-16, maschili e femminili, di cui 23 solo a livello di Under 10. Vediamo le teste di serie negli altri tabelloni. Nell’Under 12 femminile (20 iscritte) n.1 Ioana Bala, n.2 Virginia Arduini (le prime due del seeding sono del Tc Riccione), n.3 Petra Salvi. Nell’Under 12 maschile si parte con il tabellone Nc, a seguire quello finale con n.1 il beniamino di casa Alessandro Bacchini, n.2 Leonardo Satta, n.3 Ludovico Zammarchi. Nell’Under 14 femminile (22 iscritte) n.1 Gioia Angeli, n.2 Serena Pellandra, n.3 Angie Bentini. Nell’Under 14 maschile (39 al via) si parte con il tabellone intermedio che vede queste teste di serie, nell’ordine Federico Bacchini, Nicolò Della Chiara e Gabriele Quaresima. Nel tabellone finale n.1 Pietro Tombari, n.2 Mattia Pettenati. Nell’Under 16 maschile si parte con il tabellone di 4° nel quale i favoriti sono nell’ordine Leonardo Capogrossi, Paolo Duranti e Federico Guerra, nel tabellone finale n.1 Luca Butti, n.2 Christian Ottaviani.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

RUSSI. Avanza il torneo giovanile Under 12-14, maschile e femminile, del Russi Sporting Club. E’ la prima edizione del torneo Under russiano diretto dal giudice di gara Paride Gordini, mentre il direttore di gara è Riccardo Cicinelli. Nell’Under 12 maschile nei quarti Tommaso Volponi, in semifinale Leon Francesco Benericetti (Tennis Villa Carpena).

Ottavi: Benericetti-Giulio Gurioli 6-4, 6-1, Volponi-Nicolò Tudini 6-2, 6-0. Quarti: Leon Francesco Benericetti-Filippo Trioschi 6-3, 6-3.

Nell’Under 14 maschile quarti per Tommaso Aguiari (Cus Ferrara), ottavi per Tommaso Brandano (Virtus Bologna).

3° turno: Tommaso Aguiari-Giulio Cavani 6-2, 6-1, Tommaso Brandano-Alessandro Bisi 6-2, 1-6, 10-6. Ottavi: Tommaso Aguiari-Nicolò Maldini 6-0, 6-2.

RAVENNA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale Veterani, il trofeo “Aon” riservato alle categorie Over 45, 55 e 65 maschili, con un montepremi complessivo di 300 euro. Nel complesso sono 41 i giocatori al via.

Nell’Over 45 n.1 Andrea Travaglini (3.1), n.2 Davide Coffari (3.4).

2° turno: Carlo Bega (4.2)-Davide Donadi (4.3) 6-3, 7-5, Daniele Miani (4.2)-Stavros Papageorgiou (4.3) 6-0 e ritiro.

Nell’Over 55 il primo a qualificarsi per il tabellone finale è stato Massimiliano Filippini (Montale F5).

2° turno: Marco Sighinolfi (4.5)-Alberto Zattini (4.2) 6-2, 6-1, Paolo Sabatini (4.2)-Maurizio Maestri (4.2) 7-6, 3-6, 10-7. Turno di qualificazione: Massimiliano Filippini (4.2, n.3)-Simone Scarponi (4.4) 6-3, 6-3.

Nel tabellone finale n.1 Paolo Passerini (3.1), n.2 Ivan Gardini (3.3).

Nell’Over 65 n.1 Franco Torreggiani (3.5), n.2 Franco Ghedini (4.1). In bella evidenza Marco Barboni (Tc Il Ghiandaio).

3° turno: Marco Barboni (4.4)-Maurizio Tassi (4.6) 6-4, 4-2 e ritiro.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Adele Valentini.