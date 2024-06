Tennis: gli Under in campo al Tc Ippodromo, i Veterani alla Pol.2000 Cervia

CESENA. Avanza al Tennis Club Ippodromo di Cesena una grande rassegna nazionale giovanile, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 10 femminile semifinali per Giulia Natali ed Alessia Barducci.

Under 10 femminile, 1° turno: Ada Milocco-Emma Curcio 6-0, 6-0, Beatrice Benvenuti-Vittoria Ragazzini 6-0, 6-0.

Quarti: Giulia Natali-Carlotta Cova 6-3, 6-0, Alessia Barducci-Emma Mattone 6-1, 6-1.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Gioele Romboli-Francesco Camagni 6-4, 7-5, Enea Corazza-Alex Sciutti 6-3, 6-3, Giacomo Barbieri-Tommaso Giuliani 6-3, 6-0, Manuel Vacca-Lorenzo Xella 6-2, 7-5.

Nell’Under 12 femminile semifinale per Mia Boskovic, nel maschile quarti per Elia Naldi.

Nell’Under 12 femminile 2° turno: Lavinia De Franco-Chiara Lugaresi 6-1, 6-0. Quarti: Mia Boskovic-Noemi Caligari 6-1, 6-1.

Nel torneo maschile 5° turno: Lorenzo Kapros-Tommaso Monti 6-1, 6-0, Alessandro Teodorani-Tommaso Pilati 6-3, 6-2, Francesco Paganelli-Nicolò Maldini 6-2, 6-3, Leo Mazzarini-Riccardo Degli Angeli 6-1, 6-2. Ottavi: Elia Naldi-Federico Bettinelli 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 maschile, primo tabellone, 5° turno: Leonardo Tana-Filippo Albarello 6-4, 6-1, Samuel Cavallini-Giorgio Feruzzi 6-1, 6-1, Filippo Urbini-Marco Filippi 5-7, 6-1, 10-5, Francesco Camagni (n.3)-Francesco Moretti 6-4, 6-2.

Nell’Under 14 femminile quarti: Ginevra Baldazzi-Giorgia Cevoli 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

CERVIA. Vanno in scena oggi i primi match nel torneo nazionale Veterani organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia. Tre i tabelloni in programma, l’Over 45, 55 e 65 maschili nel trofeo “Bar Tabacchi Marchi” dotato di un montepremi complessivo di 450 euro. Sono 92 i giocatori complessivamente al via nei tre tabelloni in programma. Nell’Over 45 (20 iscritti) guidano le fila i 2.8 Pier Paolo Maurizio Moro, Alex Fabbri e Pierfrancesco Andolfi, seguiti dai 3.1 Andrea Travaglini e Flavio Millari, dal 3.2 Stefano Bucci, i 3.4 Stefano Torrisi e Davide Coffari. Nell’Over 55 (48 iscritti) il giocatore da battere è il 2.8 Giovanni Farolfi, seguito dal 3.2 Pietro Montemaggi, da seguire i 3.3 Riccardo Falcone, Corrado Badalucco, Leonardo Bertozzi, Stefano Fiandri e Massimiliano Antonini. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Saverio Selleri, Delio Rinaldi, Stefano Cornacchia, Cristiano Savoia, Antonio Babini e Stefano Cenni.

Nell’Over 65 spicca la presenza del 3.5 Franco Torreggiani, seguito dai 4.1 Marino Masi e Luigi Angelo Bertaccini e dai 4.2 Gianni Davoli, Andrea Ancona, Claudio Fogli e Claudio Frontini.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.