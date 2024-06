Tennis, gli Under in campo al Tc Faenza e al Tc Riccione

FAENZA. Il Tennis Club Faenza ospita da domani una bella tappa del circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour riservata alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Nel complesso sono 86 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 32 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 12 maschile i giocatori con miglior classifica sono i 3.4 Riccardo Briganti, Cesare Biondi e Mattia Vincenzi, seguiti dai 3.5 Edoardo Catalano, Alessandro Teodorani, Lorenzo Orselli, Davide Puddu e Lorenzo Zanardi.

Nell’Under 14 femminile guidano le fila le 3.3 Angie Bentini e Ludovica Altini, nel maschile (23 iscritti) i big sono il 3.1 Riccardo Bogdan Pastrav, il 3.2 Pietro Tombari ed i 3.4 Ian Catallo, Marco Menichetti e Frederick Cortesi.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

RICCIONE. E’ approdato ai quarti di finale, in programma domani (venerdì) dalle 12, il torneo nazionale di macroarea Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, che va in scena al Tennis Club Riccione fino a domenica. Si tratta di una delle più importanti rassegne nazionali di categoria, con 144 giocatori al via.

Nel maschile si ferma solo al turno finale delle qualificazioni, ed al super tie-break, Andrea Bacchini, uno dei più promettenti giocatori del Tc Riccione. Nel femminile approdano ai quarti Sandy Mamini (Tc Faenza) e Demy Reggianini, allieva della Ravenna Tennis Academy.

9° turno: Andrea Modenese-Gabriele Viselli 6-7, 6-3, 10-8, Federico Strocchi-Lorenzo Galigani 6-4, 7-6. 10° turno: Leonardo Granzotto (n.10)-Luca Butti 6-2, 5-7, 10-4, Federico Baldinini (n.3)-Diego Terzo 6-3, 6-3, Edoardo Chiarvesio-Francesco Montenet (n.2) 6-1, 6-3, Andrea Bacchini (n.9)-Stefano Zanet (n.12) 6-2, 6-1, Davide Nobile (n.4)-Riccardo Muratori 7-6, 6-3, Edoardo Lucio Vallè (n.7)-Francesco Zaffanella (n.14) 7-6, 2-6, 10-6, Lorenzo Engelbrecht (n.15)-Marco Sommacal (n.6) 2-6, 6-3, 11-9. Turno di qualificazione: Andrea Cogo (n.1)-Leonardo Granzotto 2-6, 7-6, 10-5, Edoardo Chiarvesio-Andrea Bacchini (n.9) 4-6, 7-5, 11-9, Leonardo Tombolini (n.13)-Federico Baldinini (n.3) 6-4, 3-6, 11-9, Davide Nobile (n.4)-Lucio Edoardo Vallè (n.7) 2-6, 6-4, 10-8, Lorenzo Engelbrecht (n.15)-Giacomo Taddia (n.5) 6-1, 6-1.

Nel femminile tabellone finale, 3° turno: Arianna Galeazzi-Alice Rossi 6-3, 6-2, Sofia Regina-Stella Cassini 6-2, 6-2, Nicole Benedetti-Gloria Cassini 6-0, 6-4.

Ottavi: Sandy Mamini-Chiara Bartoli 6-4, 6-2.Demi Reggianini (n.3)-Agnese Stagni 6-3, 6-1

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore del torneo Antonino Lo Paro.

Intanto è un momento davvero importante per il settore tecnico del Tennis Club Riccione. La squadra Under 18 maschile è in finale nel tabellone regionale dopo il successo in semifinale sul Ct Pavullo A, per il ritiro dell’avversario. Sabato (dalle 14.30) in finale la squadra riccionese affronterà lo Sporting Club Carpi.