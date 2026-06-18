Tennis, gli Under in campo al Tc Faenza al Ct Venustas e al Laghi Forlimpopoli

FAENZA. Sui campi del Tennis Club Faenza entra nel vivo una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile.

Sono 105 i giocatori in campo nei sei tabelloni in programma, di cui 21 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, quarti: Edoardo Caniato-Filippo Jay Farolfi 6-1, 6-1, Alvise Scarpa-Leonardo Gaudenzi 6-3, 6-2, Diego Pedro Soricelli-Tommaso Tassoni 5-7, 6-4, 10-4.

Nell’Under 10 femminile finale tra Beatrice Cola (Ct Casalboni) e Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano). Semifinali: Cola-Vittoria Korneva 6-1, 6-1, Rava-Agata Mengozzi 3-6, 6-1, 10-1.

Nell’Under 12 femminile guidano le fila Noemi Gallina ed Alessia Sofia Badea, quarti: Elisa Zoccali-Alissa Capellini 1-6, 7-5, 10-4.

Nella seconda sezione maschile, turno di qualificazione: Gianmarco Abbruzzese (n.1)-Manuel Vacca 6-1, 6-3, Giovanni Milani (n.3)-Noah Prati 6-3, 6-4. Si qualifica anche Edoardo Garoia.

Nel tabellone finale n.1 Gianmarco Abbruzzese, n.2 Giacomo Barbieri, n.3 Giovanni Milani.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile, 1° turno tabellone finale: Riccardo Cricca-Lorenzo Saccani 7-5, 6-1.

3° turno tabellone: Mattia Bruni-Denny Bentini 6-3, 6-3. Quarti: Nicolò Maldini (n.3)-Gabriel Maddaloni 6-3, 6-7, 10-8, Nicolò Abbruzzese (n.2)-Tommaso Monti 6-1, 6-2.

In semifinale anche Leonardo Satta.

Nel femminile n.1 Caterina Cova, n.2 Lucrezia Lazzarini. 1° turno: Sofia Sanchi-Mia Zanzi 6-3, 6-1. 2° turno: Lucia Tarlazzi-Emma Mattone 6-3, 6-4, Sofia Sanchi-Caterina Larotonda 6-1, 6-0.

La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

Intanto arriva una pioggia di medaglie per Paola Tampieri e Andrea Bosi, i due portacolori del Tennis Club Faenza, ai recenti campionati italiani di Pickleball, svoltisi a Cassano Magnago (Varese). Nel doppio misto, Tampieri e Bosi hanno conquistato lo scudetto, superando in finale Cristian Gallucci e Francesca Rumi con un doppio set molto tirato: 12-10, 11-9. Paola Tampieri ha vinto la medaglia d’oro anche nel doppio femminile in coppia con la bolognese Natascia Sciolti. Le due hanno superato Antonella Sonda e Paola Bolzon con il punteggio di 11-7, 11-8, al termine di una finale ben controllata. Tampieri è stata protagonista anche nel singolare femminile, dove ha perso la finale contro Stephanie Scimone, che dopo aver ceduto il primo set 11-5, ha cambiato marcia imponendosi 11-2 e 11-6 nei successivi due parziali. In semifinale Tampieri aveva avuto la meglio su Eleana Rodino in una delle partite più equilibrate del torneo. Infine, nel singolare maschile è arrivata una medaglia di bronzo per Andrea Bosi, che dopo aver perso la semifinale contro Alberto Seccia, ha vinto la finalina per il terzo posto contro Yasser Taha. L’evento, organizzato al 159 Pickleball di Cassano Magnago, ha confermato la crescita del movimento italiano, sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista della partecipazione.

IGEA MARINA. Dopo i due tornei di 4°, maschile e femminile, prosegue la stagione agonistica ed organizzativa sui campi del Circolo Tennis Venustas con il classico torneo nazionale Under 12-14-16, maschile e femminile, il Trofeo del Gelso dedicato ai giovani prospetti. Il torneo partirà sabato per concludersi il 28 giugno. Sono 115 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma. Vediamo i ragazzi e le ragazze che, al momento, godono dei favori del pronostico. Nell’Under 12 femminile guida il gruppo la 4.1 Alessia Sofia Badea davanti alle 4.2 Asia Montanari, Rebecca Dall’Olio e Stefania Medeea Samoila. Nell’Under 12 maschile (25 iscritti) il 3.3 Tommaso Cavassi è il giocatore da battere, davanti al 3.4 Pietro Allegra ed al 3.5 Patrick Balc. Nell’Under 14 femminile la giocatrice con miglior ranking al momento è al 4.2 Bianca Amadei, nel maschile (41 iscritti) guidano il gruppo i 3.3 Tommaso Cavassi e Tommaso Pilati, davanti ai 3.4 Matteo Campana, Riccardo Piraccini e Francesco Zanzini. Nell’Under 16 femminile la 3.2 Lucrezia Vanni è la giocatrice da battere, nel maschile (29 iscritti) tutti dietro ai 3.2 Ian Catallo, Nicolas Conti ed ai 3.3 Leonardo Tana, Dante Terzi e Daniele Vittoria.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

FORLIMPOPOLI. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, il trofeo “Ristorante Rosa dei Venti”. Si tratta della rassegna nazionale Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via 37 giocatori nei quattro tabelloni, di cui 13 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 maschile semifinali per Edoardo Alessi, Federico Campana e Pietro Morganti.

Under 9 maschile, turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Gregorio Fantini 6-0, 6-0. Tabellone finale Under 10, quarti: Edoardo Alessi-Tommaso Ravaglia 3-6, 6-3, 10-4, Pietro Morganti-Elia Nanni 6-1, 6-0, Federico Campana-Mathias Bedendo 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 femminile in finale Emma Curcio (Ct Cesena) e Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena).

Semifinali: Emma Curcio-Agnese Casalini (n.2) 7-5, 4-6, 10-5, Noemi Gallina (n.1)-Vittoria Ragazzini 6-0, 6-2.

Nel torneo Under 12 maschile il primo finalista è Carlo La Malfa (Asd Doro).

Turno di qualificazione: Alessandro Frezza-Matteo Ghigi 6-4, 6-1.

Tabellone finale, semifinale: Carlo La Malfa (n.1)-Filippo Guerrini 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.